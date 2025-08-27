El euro-dólar pierde el nivel de 1,16 💡

El dólar estadounidense continúa su repunte, con el par euro-dólar rompiendo por debajo de los mínimos de las últimas dos semanas. La curva de rendimiento estadounidense coge velocidad, con el diferencial entre los bonos a 2 y 30 años alcanzando los 126 puntos básicos, el nivel más alto en más de tres años. En Europa los principales índices bursátiles caen, con los bancos registrando los mayores descensos tras conocer informes de que Italia podría recurrir a los beneficios de sus bancos para apuntalar las finanzas públicas. El sector tecnológico en Europa continúa rezagado con respecto a su homólogo estadounidense, con los mercados a la espera de la publicación de los resultados de Nvidia. Por su parte, la fortaleza actual del dólar va ligada a la debilidad del euro, motivada por la incertidumbre política en Francia y las últimas noticias del sector bancario italiano. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente : Plataforma de XTB Cotización del euro-dólar El par euro-dólar baja un 0,5% intradía, cayendo por debajo de la barrera psicológica de 1,16. Si la oferta del mercado logra mantener su impulso bajista, la EMA de 100 días, que detuvo las caídas a finales de julio, podría convertirse en un soporte clave. Por otro lado, la EMA de 50 días sigue siendo un importante nivel de resistencia. Fuente : Plataforma de XTB

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.