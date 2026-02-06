Resumen diario: Euforia en Wall Street; La plata rebota 10%

Conclusiones clave Wall Street cierra la semana con un espíritu eufórico, impulsado por ganancias en tecnología y un fuerte rebote en activos de riesgo como Plata y Bitcoin. Nvidia y Strategy lideran las subidas, mientras que Amazon sigue bajo presión por su elevado gasto en IA y AWS. Geopolítica (Irán) y sorpresas corporativas como Stellantis mantienen la volatilidad elevada, pero la mejora del sentimiento global también sostiene a metales preciosos y algunas divisas.

Nos acercamos al final de la sesión bursátil del viernes

El ánimo en Wall Street es muy positivo, impulsado por las ganancias de las empresas tecnológicas. El Nasdaq subió un 1,93%, mientras que el S&P 500 subió un 1,72%.

El Russell 2000 registró las mayores ganancias intradía, alcanzando el 3,42%.

Las acciones de Nvidia subieron un 7,3% hoy tras los comentarios de su director ejecutivo, Jensen Huang, quien calificó la expansión de la infraestructura de IA como una "oportunidad única en una generación".

Las acciones de Strategy repuntaron espectacularmente hoy un 24%, volviendo a alrededor de 132 libras esterlinas y compensando la caída del 18% de ayer. Los movimientos actuales se deben principalmente a la sincronización con Bitcoin, que se disparó un 10% hasta las 70.000 libras esterlinas tras los mínimos del jueves de 60.000 libras esterlinas.

Según una encuesta realizada por la Universidad de Michigan en EE.UU. en febrero, la confianza en el mercado estadounidense se sitúa en 57,3, frente al 55 previsto y al 56,4 de enero (la evaluación de las condiciones actuales aumentó considerablemente, hasta 58,3, desde el 53,7 anterior, mientras que el índice de expectativas subió ligeramente menos). Las expectativas de inflación anual cayeron al 3,5%, frente al 4% previsto y el 4% de enero, mientras que las expectativas a 5 años fueron ligeramente superiores a las esperadas (3,4% frente al 3,3% previsto y el 3,3% de enero).

Las acciones de Amazon cayeron un 9 % tras los resultados del cuarto trimestre, donde el BPA fue de 1,95 dólares, ligeramente por debajo del consenso de 1,97 dólares, a pesar de que los ingresos superaron las expectativas. La principal razón de la caída fue el aumento de la previsión de gastos de capital para 2026 a 200.000 millones de dólares, principalmente para inversiones en Amazon Web Series e IA, lo que generó preocupación sobre el ROIC a corto plazo.

La situación en torno a la República Islámica de Irán sigue siendo grave e inestable. El aumento de la actividad militar de EE.UU. y sus aliados apunta a un posible escenario de escalada significativa del conflicto en la región. El mercado parece estar subestimando este escenario.

Las acciones de Stellantis se desplomaron hoy más del 24% en la Bolsa de Milán como respuesta al anuncio de una amortización masiva de 22.200 millones de euros relacionada con la revisión de su estrategia de vehículos eléctricos.

La plata subió más del 9% hoy, y el oro un 4%, hasta alcanzar casi los 4.970 dólares por onza, impulsada por la mejora de la confianza en los mercados globales.

Las monedas antípodas, el dólar neozelandés y el dólar australiano, son las que mejor se comportan en el mercado Forex. Por otro lado, hoy observamos caídas relativamente pronunciadas en el yen japonés y el dólar estadounidense.

Las materias primas energéticas no se mueven en una sola dirección. Los precios del petróleo crudo subieron un 1,5%, mientras que el gas natural bajó casi un 3%. El mejor sentimiento en torno al petróleo puede indicar un posicionamiento ligeramente defensivo tras la negativa de Irán a poner fin a su programa nuclear.

