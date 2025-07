📉 El euro en su nivel más bajo desde el 23 de junio

EURUSD deepens losses amid euro weakness tied to the EU-US trade agreement El EUR/USD profundiza sus ca铆das ante la debilidad del euro, vinculada al acuerdo comercial entre la UE y EE. UU. El par contin煤a con su tendencia bajista iniciada a comienzos de la semana, acumulando ya una p茅rdida cercana al 2%. Desde un nivel de apertura semanal cercano a 1.1750, el EUR/USD ha retrocedido m谩s de 200 pips, cotizando ahora por debajo de 1.1530. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Las p茅rdidas responden no solo a la debilidad del euro, sino tambi茅n a la fuerza del d贸lar estadounidense. La presi贸n sobre el euro proviene principalmente de la decepci贸n generalizada y de las preocupaciones econ贸micas derivadas del nuevo acuerdo comercial entre la Uni贸n Europea y Estados Unidos. Por su parte, el d贸lar se fortalece gracias a la mejora en los t茅rminos de intercambio y a la eliminaci贸n de riesgos clave relacionados con una posible prolongaci贸n de la guerra comercial. Reuni贸n del FOMC en foco Cabe destacar que ma帽ana se anunciar谩 la decisi贸n de tasas de la Reserva Federal, lo que podr铆a reforzar a煤n m谩s al d贸lar o introducir volatilidad. Si la decisi贸n no es un谩nime (por ejemplo, si Bowman y Waller votan a favor de un recorte), ser铆a la primera falta de consenso en mucho tiempo, lo cual podr铆a poner en entredicho el liderazgo de Jerome Powell. No obstante, los datos econ贸micos recientes en EE. UU. han sido s贸lidos. Hoy, el modelo GDPNow de la Fed de Atlanta proyect贸 un crecimiento del PIB del segundo trimestre de 2.9%, frente al 2.4% estimado previamente. Flujo de capitales y presi贸n sobre Europa Tambi茅n se observa una salida generalizada de capitales desde los mercados europeos. Divisas como el franco suizo, la corona sueca y varias monedas emergentes 鈥攊ncluyendo el zloty polaco, la corona checa y el forinto h煤ngaro鈥 est谩n perdiendo terreno frente al d贸lar. En cambio, la libra esterlina muestra fortaleza, beneficiada por un nivel arancelario final m谩s bajo que el aplicado a la UE.

El contenido que se presenta en la secci贸n de FORMACI脫N s贸lo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los an谩lisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendaci贸n de inversi贸n o informaci贸n que recomiende o sugiera una estrategia de inversi贸n ni se incluye en el 谩mbito del asesoramiento en materia de inversi贸n recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversi贸n (art铆culo 125.1 g). Este v铆deo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situaci贸n financiera individual.

XTB no aceptar谩 responsabilidad por ning煤n tipo de p茅rdidas o da帽os, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la informaci贸n incluida en este v铆deo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisici贸n o disposici贸n de instrumentos financieros, realizados con base en la informaci贸n que contiene este v铆deo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright 漏 XTB S.A. Todos los derechos reservados. Est谩 prohibido copiar, modificar y distribuir este v铆deo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.