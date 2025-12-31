Los precios del gas natural en Estados Unidos están retrocediendo un 4% en la última sesión del año, probablemente impulsados ​​por la toma de beneficios tras la recuperación desde los mínimos locales registrados el 22 de diciembre. Esta caída se produce a pesar de un ajuste fundamental inusual a principios de este mes; en las tres primeras semanas de diciembre, las reservas superaron los 160 bcf, algo raro para el período. Según el último informe de inventarios de la semana que finalizó el 19 de diciembre, las reservas cayeron por debajo del promedio de cinco años por primera vez desde abril. Sin embargo, la atención del mercado se ha centrado en una ola de calor a finales de diciembre, que se prevé que persista al menos hasta el 13 de enero. En consecuencia, se espera que las reservas se mantengan moderadas durante los próximos tres ciclos de informes.

Los precios de gas natural de EEUU se mantendrán estables

Si bien las perspectivas estacionales de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) no indican actualmente una inminente ola ártica, los meteorólogos apuntan a una alta probabilidad de que se desarrolle un frente frío después de mediados de enero. Además, con las exportaciones de GNL alcanzando máximos históricos, se espera que la demanda agregada se mantenga robusta. Las empresas de pronóstico estadounidenses anticipan que los precios del gas natural se mantendrán estables o tenderán a la baja durante los próximos 7 a 10 días, seguido de una posible recuperación en un horizonte de 30 a 45 días. Cabe destacar que la curva forward se mantiene en una pronunciada backwardation hasta abril.

Los modelos meteorológicos actuales indican que las temperaturas se mantendrán por encima de las normas estacionales durante las próximas quincenas.

Análisis técnico del precio del gas natural

Los precios del gas natural están experimentando un retroceso significativo hoy, lo que, sumado a la acción del precio de ayer, sugiere la formación de un patrón de "estrella fugaz". Un cierre en estos niveles deprimidos podría indicar el final del reciente repunte correctivo dentro de la tendencia bajista general. En tal escenario, el mercado podría intentar probar el soporte crítico cerca de las medias móviles de 100 y 200 días en el nivel de $3.6/MMBtu.