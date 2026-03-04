Resumen diario: Los índices rebotan mientras el mercado petrolero espera nuevas señales

- El ISM de servicios sorprendió al alza (56,1) y mostró menores presiones inflacionarias, impulsando a Wall Street.
- Los índices estadounidenses recuperaron terreno (Nasdaq 100 +1,8%, S&P 500 +1%).
- El petróleo se estabiliza cerca de $75, mientras el mercado evalúa la evolución del conflicto con Irán.
- Bitcoin superó los $73.000 y las acciones cripto subieron tras el apoyo político de Donald Trump al sector.
ISM de Servicios (febrero):
El índice subió hasta 56,1 puntos, su nivel más alto desde mediados de 2022, superando ampliamente las expectativas del mercado. Un dato clave fue la caída del subíndice Prices Paid hasta su nivel más bajo en casi un año, lo que sugiere una moderación de las presiones inflacionarias en el sector servicios. Este resultado contrasta con el subíndice de precios del ISM manufacturero, que recientemente mostró un fuerte repunte.
Mercado laboral (ADP):
El informe ADP mostró que las nóminas privadas aumentaron en 63.000 empleos en febrero, el mejor resultado desde julio de 2025 y una señal de resiliencia antes del informe oficial de Non-Farm Payrolls (NFP) que se publicará el viernes.
Reacción de Wall Street
Los principales índices estadounidenses recuperaron gran parte de las pérdidas de la sesión anterior:
-
Nasdaq 100: +1,8%
-
S&P 500: +1%
Los sólidos fundamentos económicos lograron superar las preocupaciones geopolíticas. Además, surgieron expectativas de que el conflicto en Medio Oriente podría no prolongarse tanto como sugirió Donald Trump, quien había advertido que podría durar varias semanas.
Mercado del petróleo
El petróleo mostró movimientos moderados mientras el mercado evalúa la evolución del conflicto:
-
WTI: sube aproximadamente 0,2% hasta cerca de $75 por barril, recortando ganancias previas.
-
Brent: cae alrededor de 0,3%.
Los inversores comienzan a considerar la posibilidad de un conflicto más corto. Sin embargo, Irán afirmó haber atacado ya a 10 petroleros y aseguró que disparará contra cualquier buque, sin importar su bandera, que apoye a Israel, lo que mantiene elevada la tensión.
Desarrollos militares y diplomáticos
Situación militar:
El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, declaró que Estados Unidos e Israel están cerca de alcanzar superioridad aérea total sobre Irán, lo que permitiría ataques más profundos dentro del territorio iraní.
Señales diplomáticas:
Irán negó informes que sugerían intentos de negociación con Estados Unidos para poner fin al conflicto, lo que mantiene alta volatilidad en los mercados de materias primas.
Datos energéticos
Los datos más recientes muestran:
-
Nuevo aumento significativo en los inventarios de crudo en EE.UU.
-
Caída en los inventarios de gasolina, lo que indica que la demanda de combustibles sigue siendo sólida.
Criptomonedas en alza
Bitcoin superó los $73.000, alcanzando nuevos máximos recientes gracias a la mejora del sentimiento del mercado y al respaldo político renovado hacia el sector.
Apoyo de Trump:
Donald Trump criticó públicamente a los bancos por frenar la innovación en el sector cripto,especialmente en las stablecoins, y expresó su apoyo a la Clarity Act, un proyecto de ley para regular los activos digitales.
Acciones vinculadas al sector cripto:
-
Coinbase: +14% tras una reunión privada entre su CEO, Brian Armstrong, y Donald Trump.
-
MicroStrategy: +11%, impulsada por el repunte de Bitcoin.
-
Circle: +3,5% ante el optimismo sobre la regulación del mercado de stablecoins.
