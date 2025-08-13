🚀El Ibex 35 alcanza los 15.000 puntos

¿Cuáles han sido los motivos? Conoce nuestras expectativas de cara a final de año

El Ibex 35 acaba de marcar un hito histórico. El selectivo nacional ha vuelto a situarse por encima de los 15.000 puntos, un nivel que no alcanzaba desde noviembre de 2007, cuando marcó su máximo histórico en 15.945 puntos. El impulso de este año, con una subida acumulada del 28,45%, ha convertido al índice con el mejor comportamiento de los principales selectivos del mundo.

Factores clave detrás del repunte

Banca en máximos Los bancos, con gran peso en el índice, han registrado beneficios récord gracias a los tipos de interés elevados, la fortaleza económica y el crecimiento económico.

La ralentización de las bajadas de tipos ha mantenido su rentabilidad alta, sumado a dividendos atractivos, recompras de acciones y entrada de capital extranjero. Utilities A pesar del impacto inicial de la irrupción de DeepSeek en la demanda energética, el sector se ha visto favorecido por recortes de tipos, altos dividendo y perfil defensivo.

El precio de la energía ha ido creciendo en los últimos meses. Defensa Indra ha duplicado su valor por el aumento del gasto en defensa de la OTAN y la expectativa de nuevos contratos, así como la posible venta de Minsait. Materias primas ArcelorMittal se ha beneficiado de los aranceles de EE. UU. y de las perspectivas de reconstrucción en Ucrania. Turismo España ha recibido un número de turistas récords este año

El incremento de los ingresos y la caída en los costes debido al aumento de producción del petróleo han sido catalizadores positivos en el sector. Constructoras y Socimis Los resultados de las constructoras principalmente en el caso de ACS han sorprendido por su fortaleza. La cartera de pedidos sigue al alza, y la perspectiva de un mayor gasto en infraestrcurturas de Alemania ha servido de aliciente.

En las Socimis seguimos asistiendo a un entorno de bajos tipos de interés, crecimiento en el valor inmobiliario, altos dividendos y una apuesta continuada por los centros de datos.

Estas subidas del Ibex 35 hubieran sido superiores si Inditex, el mayor valor del índice, no se hubiera visto perjudicado por la caída de la demanda, el efecto del tipo de cambio y el aumento de costes operativos pese a la bajada en materias primas y transporte. El gigante textil es el peor valor del Ibex este año con una caída del 15% en sus acciones.

Expectativas de cara a los próximos meses

Consideramos que los próximos meses del Ibex 35 pueden ser desafiantes. Los datos de inflación siguen mostrando un crecimiento inferior al previsto lo cual aumenta las probabilidades de recortes de tipos de los bancos centrales, dado el entorno de desaceleración económica, lo cual debería lastrar el comportamiento de los bancos en un escenerio actual en el que la volatilidad se ha reducido y por tanto también las comisiones.

Aún así dentro del selectivo nacional seguimos viendo oportunidades. De cara a los próximos meses creemos que la volatilidad será una de las señas de identidad de los mercados, y el carácter defensivo de las utilities les permitirá destacar respecto al resto. La subida del euro, sus altos dividendos, y el creciente optimismo sobre la inteligencia artificial, que hace necesarias que las compañías del sector abastezcan de energía los centros de datos, serán otras de las justificaciones que podrían impulsar su cotización, entre ellas destacamos a Iberdrola o Solaria.

Otros sectores que pueden continuar su tendencia al alza son las empresas ligadas al turismo. Recientemente acabamos de conocer que Aena ha superado cifras récords en el número de pasajeros y el petróleo encara un periodo inestable en el que el incremento de la producción seguirá afectando su precio en el futuro, lo cual hace que estas empresas puedan seguir viendo crecer sus ingresos y reducir sus costes.

Además hay que tener en cuentra a las Socimis. El sector ha ampliado su enfoque más allá de oficinas o logística, incluyendo ahora vivienda en alquiler, centros sanitarios y turismo, lo que ofrece más oportunidades de inversión y nuevas fuentes de ingresos. Sus altos dividendos en un entorno de tipos bajos y la apuesta por los centros de datos son otros argumentos positivos en su cotización.