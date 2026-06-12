El Ibex 35 despega por el optimismo en Oriente Medio: ¿Se acabó la guerra? ¿Empieza el FOMO?

El Ibex 35 está repuntando con fuerza y anotándose una subida de casi el 2% en el inicio de la sesión de hoy. El motivo es que Trump ha afirmado que hay varios puntos para un acuerdo de reapertura del estrecho de Ormuz en los que Irán también estaba de acuerdo. De hecho, afirma que se podría firmar durante el fin de semana. Esto está causando la euforia de las bolsas europeas.

Empresas del Ibex 35 que más suben

Las acciones de Acciona Energía despuntan con fuerza. La compañía lidera la sesión por una consecución de varias noticias positivas. Además de por las palabras de Trump, hay que sumar que ayer el CAT, que es el comité que decide que empresas entran y salen del Ibex 35, ayer no realizó cambios en su composición a pesar de las expectativas de parte del mercado de que la compañía renovable saliera del selectivo. Además, Cinco Días publicaba esta mañana que Brookfield y KKR estaban preparando una oferta para la compañía. Por otro lado, las subidas del resto de empresas están más relacionadas con la posibilidad de la apertura del estrecho de Ormuz. IAG sube con fuerza por esta noticia, a pesar de que los precios del crudo tampoco terminan de desplomarse y los descensos rondan el 3%. Santander o BBVA también se animan, ya que han sido dos de las entidades que más volatilidad habían enfrentado por el conflicto.

Empresas del Ibex 35 que más bajan

Las acciones de Repsol descienden con fuerza, ya que era una de las compañías que estaba cuando como una especie de refugio ante noticias negativas sobre el conflicto. Por contra, las noticias positivas causan caídas fuertes en la compañía. El resto del índice está o plano o subiendo con mucha fuerza, lo que indica el optimismo de la jornada.

¿Cómo invertir en el Ibex 35?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Ibex 35, como el LYXIB.ES. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.