El Ibex 35 mantiene la cautela en una jornada de bajo volumen

La expectativa de un posible acuerdo de paz en Ucrania favorece a los sectores industrial y financiero por su potencial impacto en la reconstrucción y la actividad económica europea.

Jornada a medio gas entre los principales índices mundiales entre ellos en el Ibex 35 debido al semi festivo de Wall Street que festeja al igual que ayer el Día de Acción de Gracias. Sesión con escasos movimientos que aun así no empaña el buen comportamiento de los mercados de esta semana que les ha permitido recuperar el optimismo gracias a los bancos centrales, los resultados corporativos, y los buenos pronósticos de cara al año que viene.

El Ibex 35 no ofrece grandes titulares en el día. En el lado alcista destacan las empresas más ligadas a las materias primas como ocurre con Acerinox o Arcelormittal, mientras los bancos intentan acabar con tímidas subidas. La esperanza de alcanzar una paz en Ucrania puede ser muy positiva para ambos sectores, que deberían recibir grandes contratos para la reconstrucción y recibir una mejora económica en Europa que genere una mayor actividad.

Repsol también avanza en el Ibex 35 debido a las conversaciones que mantiene con TotalEnergies para integrar parte de sus activos de exploración y producción en el Mar del Norte dentro de la estructura de Neo Next, con el objetivo de crear la mayor plataforma de upstream en aguas del Reino Unido. Además, el mercado sigue valorando los efectos positivos de la ampliación de su terreno de exploración en Alaska, concretamente en el megayacimiento de Pikka, el mayor de todo EE. UU.

En el lado opuesto del Ibex 35 se sitúa Indra, que celebra la Junta General Extraordinaria en la que, entre otras cuestiones, se vota la aprobación de la compra del 89,68% del capital social de Hispasat a Redeia, por un importe de 725 millones de euros. Esta operación incluye también la adquisición del 43% de Hisdesat, compañía del sector satelital de servicios gubernamentales y defensa, donde Indra ya posee un 7%.

Fallo en la bolsa interrumpe la negociación

El S&P 500 iba camino de su primera pérdida mensual desde abril antes de que una interrupción técnica en la Bolsa Mercantil de Chicago interrumpiera las operaciones. Los futuros del índice de referencia estadounidense registraron pocos cambios antes del fallo. Un fallo en un centro de datos afectó a varios mercados, incluyendo futuros del petróleo y del Tesoro. El problema ya se ha prolongado más que una interrupción similar que tuvo lugar en 2019.

En cuanto a las materias primas, el petróleo se encaminaba a su cuarto mes de caída, mientras los inversores evalúan cómo un posible acuerdo de paz con Ucrania podría influir en un mercado ya sobre abastecido. El Brent se mantuvo por encima de los 63 dólares por barril cerrando su peor mes desde junio de 2023.

Los operadores de oro se enfrentaron a una sesión volátil debido a las repercusiones de la interrupción del servicio de CME en el mercado, mientras la plata alcanzó un nuevo récord. El metal se ha visto impulsado por la creciente esperanza de un recorte de tipos de interés por parte de la Reserva Federal en diciembre, la afluencia de capitales a fondos cotizados en bolsa (ETF) respaldados por lingotes y la persistente escasez de oferta.

Por su lado, el bitcoin cierra un mes para olvidar cotizando cerca de un 30% por debajo de su máximo histórico. En el lado positivo, diciembre ha sido históricamente un mes fuerte para la criptomoneda, con una subida promedio del 9.2% el quinto mejor mes en términos de desempeño promedio.