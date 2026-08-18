El Ibex 35 pierde los 20.000 puntos ante el aumento de los rendimientos de la deuda

Repunte del petróleo a $90: El crudo Brent supera los 90 dólares por barril amenazando con repensar las perspectivas de inflación para agosto, mientras que los metales preciosos (oro y plata) cotizan a la baja.

Tensión en la renta fija y castigo al Nasdaq: El repunte de los rendimientos de la deuda pública a máximos de varios años (EE. UU. a niveles de 2007 y Alemania de 2011) penaliza a las bolsas globales por el miedo al déficit, la inflación y el endeudamiento masivo para financiar la IA.

Cierre plano en el IBEX 35: El selectivo cede la cota de los 20.000 puntos con impulsos en el sector energético (Naturgy y Repsol) compensados por las caídas en las acereras (Acerinox y ArcelorMittal), IAG y Santander superiores al 2%.

El Ibex 35 tiene una jornada de pocos movimientos y cierra prácticamente plano, pero por debajo de los 20.000 puntos. El selectivo español pierde niveles importantes y en las últimas sesiones se está desinflando ante la falta de catalizadores. En Europa el sentimiento ha sido negativo, mientras que en Estados Unidos las caídas han sido aún mayores.

Movimientos en el Ibex 35

Dentro del Ibex 35 Naturgy ha sido la que mayores alzas se ha anotado, con subidas de más del 2%. La compañía ha puesto en marcha la planta piloto de un proyecto de gas renovable a partir de biomasa y residuos industriales y el mercado lo ha valorado de forma positiva. Por su parte Solaria o Repsol también han repuntado, esta última beneficiada por los repuntes del crudo.

Las acereras han dado el tono negativo a la sesión, con descensos de Acerinox y ArcelorMittal. Esto también podríamos achacarlo al repunte de los precios del petróleo, ya que son compañías intensivas en energía. A lo que hay que sumar una toma de beneficios después de una gran racha. IAG o Santander también han sufrido caídas de más del 2%.

Los rendimientos de la deuda se disparan

En Estados Unidos tenemos caídas pronunciadas, con el Nasdaq 100 descendiendo más de un 1%. Uno de los motivos es que los rendimientos de la deuda pública americana han repuntado con fuerza, lo que empuja a los tipos de interés de todo el mercado de renta fija y perjudica a las compañías más endeudadas o con necesidades de financiación. El rendimiento del bono a 30 años estadounidense ha marcado su máximo desde 2007 entre los miedos por la inflación, el déficit estructural y las grandes emisiones de deuda por parte de las empresas de IA.

En Europa el panorama ha sido similar y el rendimiento del bono alemán a 30 años ha tocado su máximo desde 2011, cuando la Eurozona estaba en plena crisis económica y de confianza. Hoy estamos en uno de esos días en los que los inversores desconfían de la sostenibilidad de las finanzas públicas y de la sostenibilidad de las inversiones en IA financiadas con deuda. La curva de rendimientos de la deuda pública americana lleva tiempo empinándose, lo que en nuestra opinión refleja unas mayores expectativas de inflación para los años venideros, más que mayores expectativas de crecimiento gracias a la IA.

El precio del petróleo vuelven a subir

Los precios del petróleo han subido hoy con fuerza y se establecen por encima de los 90 dólares el barril en el caso del brent. El precio medio del brent en lo que llevamos de agosto está más de un 2% por encima del precio medio de julio, lo que aunque parezca poco, tendrá un efecto importante en la inflación mundial. El oro y la plata han tenido un mal comportamiento, mientras que a pesar de los repuntes del crudo, el dólar no termina de fortalecerse.



