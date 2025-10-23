El Ibex 35 resiste cerca de máximos, pero sin fuerza para romperlos

Repsol lidera las subidas: La energética se beneficia del repunte del petróleo, en contraste con las caídas del sector bancario y de las utilities, que se ven presionadas por el alza en la rentabilidad de los bonos.

Cautela en los mercados: Las nuevas sanciones de EE. UU. a petroleras rusas han elevado el precio del crudo, aumentando las preocupaciones sobre la inflación y limitando el margen de la Reserva Federal para recortar tipos.

La cautela vuelve a ser la nota predominante de los mercados financieros. Si en los últimos días, los inversores dudaban sobre las posibles burbujas financieras, las disputas comerciales, y las dudas políticas como el cierre de gobierno en EEUU y las mociones de censura en Francia, hoy se ha añadido un nuevo riesgo que podría determinar un final de año más volátil de lo previsto. Las sanciones de EEUU a compañías petroleras rusas, han impulsado el precio del petróleo, reavivando las preocupaciones sobre su impacto en la inflación, obstaculizando a la FED para recortar los tipos de interés de manera más agresiva.

Repsol compensa las caídas de los bancos

El Ibex 35 continúa cercano a sus máximos anuales, pero sin la confianza suficiente para romper sus registros históricos. El sector estrella del 2025, y cuya ponderación es la más importante en el selectivo nacional, el sector financiero, ha empezado a mostrar sus primeras dudas del año. Esta mañana de hecho se han publicado los datos de Bankinter, que han mostrado un deterioro menor al esperado de su margen de intereses, un buen desempeño de las comisiones netas, pero una cuenta de resultados que se ha salvado por métricas contables, y que no ha mostrado ninguna sorpresa positiva como sí ha hecho en anteriores trimestres. Además, es importante seguir de cerca el deterioro de la cartera crediticia, lo que podría ser un signo de que la banca aún no ha llegado a un valle de mercado. Todo esto ha hecho que sus acciones lideren las caídas del índice.

Llama la atención que las correcciones de Bankinter están también contagiando al resto de entidades del sector más dependientes de sus resultados en España, mientras las dos grandes entidades de la industria, BBVA y Santander, están subiendo debido a su diversificación geográfica, lo cual vuelve a poner sobre la mesa si los accionistas de Sabadell hicieron lo correcto rechazando la OPA.

Tampoco ha ayudado el sector de las utilities, que en términos generales ha terminado a la baja debido a la subida en la rentabilidad de los bonos ante la expectativa de sufrir una inflación más alta.

En el lado opuesto encontramos a Repsol. La energética es la principal beneficiada en el Ibex de las subidas cercanas al 5% que registra hoy el precio del petróleo, disparado por las sanciones adicionales de EEUU contra el crudo ruso y sus efectos sobre las compras de India. Además crece el rumor de que las grandes petroleras estatales de China están suspendiendo sus compras de petróleo ruso por temor a nuevas sanciones.

En Europa, el tono es positivo. Francia vuelve a apuntar a nuevos máximos, el sector del lujo retoma las subidas gracias al buen tono de las cuentas de Kering . Además, destacan los avances del 10% en las acciones de Nokia.

El oro remonta

Las acciones estadounidenses también abrieron con ligeras subidas, impulsadas por las empresas de energía y materiales. Eso sí, los decepcionantes resultados de diversas empresas tecnológicas, como Tesla o IBM están pesando sobre la confianza de los inversores. En concreto las acciones de Tesla bajan un 3% tras no alcanzar las estimaciones de beneficios, a pesar de las entregas récord de vehículos.

En otros mercados destacan las subidas en los metales preciosos que cotizan en los últimos días con una fuerte volatilidad, pero que mantienen su tendencia de largo plazo al alza. Las ventas de los últimos días lo atribuimos más a una sobrecompra técnica, que a otros motivos justificados, mientras que la debilidad de las divisas fiduciarias, la presión inflacionaria, y las dudas geopolíticas seguirán presionando positivamente su precio.