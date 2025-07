El Ibex 35 se crece ante los resultados trimestrales

Los principales índices europeos cierran al alza tras conocerse los detalles de la pausa comercial acordada entre la Unión Europea y Estados Unidos. La claridad del pacto elimina, al menos temporalmente, las dudas sobre posibles tarifas, lo que ha generado avances del 0,7% en el Eurostoxx 50 y del 1,1% en el Dax 40. En España, el Ibex 35 sube un 0,8%, impulsado por datos económicos sólidos, lo que lo sitúa nuevamente cerca de la marca de los 14.350 puntos. El Producto Interno Bruto creció un 0,7% en comparación con el trimestre anterior, una décima más que en los primeros tres meses del año. A nivel interanual, el avance se mantiene en el 2,8%, reafirmando el dinamismo de la economía española. Además, las ventas minoristas repuntaron hasta un 6,2% en junio en comparación con el mismo mes del año anterior, gracias a una mayor actividad de consumo y a la mejora del empleo. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En cuanto a resultados corporativos, Unicaja y Endesa presentaron sus cifras. Unicaja logró un beneficio de 338 millones de euros en el primer semestre, lo que supone un incremento del 15% respecto al mismo periodo de 2024. Su revisión al alza de previsiones anuales y el anuncio de un dividendo de 169 millones (6,6 céntimos por acción) la convierten en la compañía con mayor alza del Ibex 35 (+8,45%). Por otro lado, Endesa también presentó buenos resultados, favorecidos por la eliminación del gravamen temporal del 1,2% sobre las eléctricas, aunque los inversores penalizaron el aumento del 6,5% en su deuda, que asciende ya a 9.901 millones, provocando un descenso del 1,65% en su cotización. En Estados Unidos, la divulgación del informe JOLTs mostró una creación de empleo inferior a la esperada, aunque esto no ha afectado negativamente a los índices de Wall Street, que abrieron con ligeras subidas. Por el contrario, Spotify sufrió una caída del 8% en sus acciones tras anunciar beneficios de 406 millones de euros, por debajo de las previsiones de 490,3 millones. En los mercados de activos refugio y digitales, tanto el oro como el Bitcoin mantienen estabilidad, cotizando en torno a los 3.325 y 117.400 dólares respectivamente. Esto se debe a que la tensión entre Estados Unidos y China parece disminuir tras concederse una prórroga de 90 días en las negociaciones celebradas en Estocolmo, lo que congela temporalmente la imposición mutua de aranceles.

