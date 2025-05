El Ibex 35 sufre el cierre a la baja de Wall Street

Jornada a la baja en los índices europeos lastrados por el cierre negativo de Wall Street. En este inicio de sesión los activos de riesgo están reaccionando a la baja al aumento de los rendimientos de los bonos en EEUU, con el desplome del mercado bursátil y la ampliación de los diferenciales de crédito. Los sectores cíclicos lastran al Ibex El Ibex 35 no es ajeno a estos movimientos sufriendo una caída del 0,50% debido al errático comportamiento de los sectores más cíclicos. Entre las empresas con peor rentabilidad en el índice están destacando los bancos y las compañías ligadas a las materias primas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Arcelormittal sufre la mayor corrección del día debido a las negociaciones del ERE en dos de sus plantas del norte de España. La realidad es que el impacto en la plantilla global de Arcelor es muy reducido, ya que cuenta con más de 125.000 empleados y es un ERE de unas 40 personas. Sin embargo, el parón convocado para hoy y el miedo de que se pueda extender a otras plantas provoca desconfianza entre los inversores ante una compañía que ya se enfrenta a una industria muy tensionada y que no puede permitirse parones en la producción. Además dentro del selectivo, Indra activa el freno de sus últimas subidas en un momento de consolidación previo a los próximos movimientos corporativos que le permitan cumplir su plan estratégico centrado en el sector de la defensa. Las utilities de momento son el único sector cotizando en positivo. Por un lado sufren el impulso al alza de los intereses de la deuda aunque en Europa no es tan intenso como en EEUU, que sin embargo, consiguen compensar por otro lado con su carácter defensivo. Dudas en EEUU por la subida en los bonos La oposición a las propuestas fiscales del presidente Donald Trump y el creciente déficit se está haciendo notar en el mercado, que además suma una floja demanda en la última emisión de bonos a 20 años. Parece que los inversores extranjeros no están dispuestos a adquirir más deuda del país, en un momento en el que las negociaciones entre regiones por la política arancelaria impuesta por el presidente se intensifican antes de cumplirse los 90 días de tregua. Las calificaciones crediticias subestiman los riesgos porque sólo califican el riesgo de que el gobierno no pague su deuda. No incluyen el mayor riesgo que es que los países endeudados impriman dinero para pagar sus deudas, lo que hace que los tenedores de los bonos sufran pérdidas por la disminución del valor del dinero que están recibiendo, no por la disminución de la cantidad de dinero que están recibiendo, por lo que ante ello solicitan una mayor compensación. Si EEUU no logra sanear sus cuentas, aumentará el coste de endeudarse, encareciendo el crédito para familias y empresas. De hecho, las hipotecas suben ya por encima del 7%, los préstamos de automóviles superan el 10% y las tarjetas de crédito el 20%. La debilidad del dólar está permitiendo ascender a las materias primas. El oro vuelve a subir por encima de los 3,300 dólares la onza, mientras tanto, Bitcoin supera los 111,000 dólares por primera vez y los inversores se muestran cada vez más optimistas sobre las perspectivas de la criptomoneda. Una ola de nuevo optimismo está impulsando su precio tras el avance de un proyecto de ley clave sobre criptomonedas estables en el Senado estadounidense, que alimenta la esperanza de una mayor claridad regulatoria para las empresas de activos digitales bajo la presidencia de Donald Trump.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.