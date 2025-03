El Ibex35 cae a los 13.300 puntos

Caídas generalizadas en los mercados bursátiles debido a las expectativas de un menor crecimiento de las economías a ambos lados del Atlántico. Los aranceles recíprocos planteados por la administración Trump entrarán en vigor el próximo miércoles 2 de abril, incluidos el 25% de recargo previsto contra los automóviles europeos, cuyo impacto ya se ha notado en las cotizaciones del sector durante esta semana. Además, con los informes de inflación publicados hoy, está métrica está más cerca del objetivo marcado en Europa (2,0%), lo que daría continuidad al ciclo de recorte de tipos durante los próximos meses por parte del BCE.



El llamado motor de la Eurozona, Alemania, ha reportado hoy una tasa de desempleo peor de lo esperado, concretamente del 6,3%. Esta publicación unida a las correcciones en las grandes automovilísticas alemanas devuelven al Dax 40 a los 22.500 puntos tras bajar un 0,8%.



El Ibex35 tiene un desempeño en línea con el resto de parqués bursátiles europeos, bajando un 0,9% al cierre. En esta ocasión, Acciona Energía y Endesa se tiñen de verde y lideran el selectivo, aupando un 2% su cotización. Por el lado de las caídas, el sector turístico descuenta un peor trimestre de lo esperado y cede un 4%, representado por IAG y Amadeus.



Apertura de Wall Street en rojo, con S&P500 y Nasdaq 100 dejándose un 1,5% y un 2,2% respectivamente. El par euro-dólar se dispara 6 décimas coincidiendo con la apertura bursátil americana. En este escenario de crecientes tensiones geopolíticas y comerciales, el oro despierta un interés excepcional, con una subida del 17% en lo que llevamos de año. Por su parte, el Bitcoin se hunde un 4% regresando al soporte de los 83.500 dólares.

