El mercado apuesta por una tregua EE. UU.–Irán. ¿Optimismo o espejismo?

- Caídas del petróleo: Brent 94,30 USD, WTI 90,80 USD
- Los mercados descuentan avances antes de la próxima ronda de conversaciones EE. UU.–Irán (jueves)
- Trump señala una resolución rápida; no sería necesario extender la tregua Vance apunta a un “gran acuerdo” y progreso en las negociaciones
- Caídas del petróleo: Brent 94,30 USD, WTI 90,80 USD
- Los mercados descuentan avances antes de la próxima ronda de conversaciones EE. UU.–Irán (jueves)
- Trump señala una resolución rápida; no sería necesario extender la tregua Vance apunta a un “gran acuerdo” y progreso en las negociaciones
El mercado del petróleo está descontando una probabilidad creciente de una tregua entre Estados Unidos e Irán. La prima de riesgo geopolítico se está desvaneciendo gradualmente. El Brent ha caído a 94,30 USD y el WTI a 90,80 USD, acercándose a los niveles más bajos en varias semanas. Este movimiento refleja una convicción creciente del mercado de que una solución diplomática es posible.
Washington e Irán reactivan el “optimismo de acuerdo”
Los mercados han cambiado claramente hacia un modo de “optimismo de acuerdo” antes de otra ronda de conversaciones EE. UU.–Irán programada para finales de esta semana. El presidente Trump refuerza esta narrativa, afirmando que el conflicto está “muy cerca de terminar” y sugiriendo que extender el alto el fuego puede no ser necesario. El vicepresidente Vance destacó “progresos significativos” y describió un posible “gran acuerdo”, que implicaría la reintegración económica de Irán a cambio de concesiones nucleares. Esto contrasta claramente con el colapso de las conversaciones del fin de semana anterior.
El comportamiento del mercado en los últimos dos días confirma este optimismo. La renta variable ha repuntado con fuerza, con los índices estadounidenses acercándose nuevamente a máximos históricos, mientras que la demanda de activos refugio se ha debilitado. Al mismo tiempo, el mercado energético está reaccionando de forma más directa: los precios del petróleo han caído significativamente desde los máximos recientes, con el WTI retrocediendo más de un 22% desde su pico. A pesar de ello, la situación sigue siendo frágil: los flujos a través del Estrecho de Ormuz continúan significativamente restringidos, y cualquier interrupción o ruptura en las negociaciones podría revertir rápidamente la tendencia actual. El hecho de que más de 100 petroleros vacíos se dirijan hacia Estados Unidos sugiere una reorganización de la oferta más que una normalización completa del mercado.
A pesar de la mejora del sentimiento, los mercados siguen atrapados entre el optimismo y la incertidumbre estructural. Un posible acuerdo podría reducir gradualmente la prima de riesgo geopolítico, pero cuestiones clave —especialmente las relacionadas con compromisos nucleares y la influencia regional a largo plazo— siguen sin resolverse. Por ahora, el petróleo sigue siendo el barómetro más sensible del sentimiento: cae con titulares positivos, pero sigue vulnerable a repuntes bruscos ante cualquier noticia negativa.
Gráfico del petróleo
Lee más noticias en nuestra XTB App
Sigue toda la actualidad de las noticias desde nuestra XTB App
Resumen diario: índices de EE. UU. suben tras datos de PPI
Informe de materias primas: el crudo repunta y la plata se mantiene
⛔No, Trump no está bloqueando el estrecho de Ormuz
Resumen diario: acciones vuelven al verde por esperanzas de diálogo entre EE. UU. e Irán, el dólar retoma su caída
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.