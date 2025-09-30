El Nasdaq 100 cae a pesar del histórico repunte de Nvidia 📉

U.S. government shutdown risk is holding back gains on Wall Street 🏛️

El sentimiento de los inversores en la renta variable estadounidense es mixto hoy, a pesar del repunte histórico de Nvidia (NVDA.US), que se convirtió en la primera empresa en la historia en superar los 4,5 billones de dólares en capitalización bursátil, con un alza superior al 2 %. El sector tecnológico estadounidense muestra un desempeño sólido; las acciones de CoreWeave (CRVW.US) suben más de un 12 % tras los informes de que la compañía proveerá capacidad de cómputo para Meta Platforms (META.US). En cambio, las acciones de Intel caen cerca de un 3 %, probablemente por toma de beneficios tras alzas recientes.

Mientras tanto, el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, advirtió que Estados Unidos se encamina hacia un cierre del gobierno. En la plataforma de predicción Kalshi, los participantes ya estiman una probabilidad del 80 % de un cierre después de la medianoche del 1 de octubre. Las alzas iniciales impulsadas por los datos de JOLTS, la confianza del consumidor del Conference Board y el índice regional de la Fed de Chicago se han desvanecido en gran medida.

Las preocupaciones a corto plazo sobre un cierre del gobierno, la incertidumbre en torno a la publicación de datos macroeconómicos, problemas potenciales en el mercado laboral y la duración de un eventual cierre, están pesando sobre Wall Street. El índice Nasdaq 100 lucha por mantener las alzas, cotizando actualmente en torno a 24.780 puntos, con una caída del 0,13 %. Al mismo tiempo, el índice del dólar estadounidense también retrocede casi un 0,1 %. El oro se está beneficiando de esta incertidumbre, y se perfila para cerrar septiembre con una alza cercana al 10 %.

En los últimos días, las acciones de Nvidia pusieron a prueba la media móvil exponencial de 50 sesiones (EMA50) cerca de los 175 dólares, repuntaron y ahora cotizan en máximos históricos por encima de los 186 dólares por acción.