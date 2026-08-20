El Nasdaq 100 cae antes de la apertura de Wall Street

Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses están retrocediendo unas dos horas antes de la apertura de Wall Street. Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. vuelven a subir, el petróleo sigue caro y los inversores recibieron una señal algo más agresiva por parte de las actas de la Fed. El contrato de futuros del índice del dólar estadounidense (USDIDX) intenta recuperarse hacia 98,65.

Los futuros del Dow Jones bajan alrededor de un 0,2 %, mientras que los futuros del S&P 500 retroceden un 0,1 %. Los futuros del Nasdaq 100 caen casi un 0,3 %.

Las actas de la Fed mostraron que algunos responsables de política monetaria estaban dispuestos a considerar nuevas subidas de los tipos de interés si la inflación se alejaba aún más del objetivo del 2 %. Esto limita el margen para un rápido retorno del discurso de relajación monetaria.

La rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 30 años sube hasta alrededor del 5,22 %, mientras que la del bono a 10 años se sitúa en el 4,67 %, después del alivio registrado ayer tras las medidas anunciadas por el Tesoro de EE. UU. en el mercado de bonos.

El mercado está a la espera de los resultados de Walmart, que, tras el informe de resultados de Target de ayer, serán una de las pruebas más importantes para evaluar la salud del consumidor estadounidense y la resistencia del gasto minorista en un entorno de tipos de interés elevados y energía más cara.

El petróleo prolonga sus avances por quinta sesión consecutiva, mientras que el conflicto relacionado con Irán y las interrupciones del suministro vuelven a alimentar las preocupaciones sobre la inflación. Esto resulta especialmente problemático para las acciones de crecimiento y relacionadas con la inteligencia artificial, que son más sensibles a las variaciones de los rendimientos de los bonos.

El mercado de renta variable entra en una fase más exigente

Los rendimientos de los bonos a largo plazo se mantienen en niveles que vuelven a empezar a afectar a las valoraciones bursátiles, especialmente en los segmentos tecnológico y de crecimiento. Con la rentabilidad del Treasury a 30 años por encima del 5 %, los inversores también pueden exigir una prima de riesgo mayor a las acciones. Si estos niveles se mantienen, especialmente en el contexto de la intervención de ayer por parte del Tesoro de EE. UU., esto dificultaría mecánicamente una nueva expansión de los múltiplos de valoración, sobre todo si el crecimiento de los beneficios se ralentizara desde sus actuales niveles récord.

Esto no significa, sin embargo, que el mercado se encuentre en una situación fundamental débil. La última temporada de resultados mostró que las empresas estadounidenses de numerosos sectores siguen siendo capaces de generar crecimiento tanto de los ingresos como de los márgenes, mientras que algunas de las mayores compañías tecnológicas continúan manteniendo un ritmo de inversión muy elevado. El problema es más sutil. Wall Street ya no se beneficia simultáneamente de la combinación de unos beneficios sólidos y unos rendimientos decrecientes, algo que anteriormente respaldaba las valoraciones desde ambas direcciones.

A corto plazo, Walmart será especialmente importante. El informe del mayor minorista estadounidense pondrá a prueba la fortaleza del consumidor en un entorno de elevados costes de financiación y combustibles más caros. Si la compañía muestra una demanda resistente, el mercado podría interpretar esto como un argumento a favor de una estabilidad continuada de los beneficios en el sector de consumo, lo que potencialmente favorecería una rotación de capital desde la inteligencia artificial hacia otras áreas del mercado bursátil. Si, por el contrario, los márgenes o el crecimiento de las ventas decepcionan, los inversores podrían empezar a descontar de forma más agresiva una desaceleración del consumo.

A nivel sectorial, la divergencia ya es claramente visible. Las empresas energéticas se benefician de unos precios del petróleo más elevados, mientras que algunas megacapitalizadas siguen bajo presión debido al aumento de los rendimientos de los bonos. Al mismo tiempo, las acciones relacionadas con las criptomonedas están registrando fuertes avances tras nuevas señales políticas relativas a la regulación de los activos digitales. Por tanto, Wall Street no está entrando hoy en un clásico escenario de aversión al riesgo. Más bien parece un mercado que se está volviendo cada vez más selectivo respecto a cuánto está dispuesto a pagar por el crecimiento.

Cotización del Nasdaq 100

Fuente: xStation5

Cotización del índice del dólar

Fuente: xStation5