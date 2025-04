El Nasdaq 100 registra una fuerte caída en medio de una masiva ola de ventas.📉

Wall Street sacudida por los aranceles del "D铆a de la Liberaci贸n" en medio de temores de guerra comercial que desbordan los mercados Los mercados globales se desplomaron el jueves debido a las repercusiones de la ofensiva arancelaria de Donald Trump, que se extendi贸 a nivel mundial, eliminando aproximadamente 2 billones de d贸lares del S&P 500 y provocando una fuga hacia activos de renta fija considerados refugio. Las acciones estadounidenses y el d贸lar fueron los m谩s golpeados por las ventas generalizadas, ante el creciente temor de que las pol铆ticas comerciales del presidente frenen el crecimiento econ贸mico de EE.鈥疷U. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil La ca铆da fue especialmente severa entre las empresas con cadenas de suministro fuertemente dependientes de la manufactura en el extranjero. Las grandes tecnol贸gicas sufrieron en particular, con las acciones de Apple cayendo casi un 9鈥% mientras los inversores evaluaban el impacto del nuevo arancel efectivo del 54鈥% sobre las importaciones chinas, donde la compa帽铆a fabrica aproximadamente el 90鈥% de su hardware. Las acciones del grupo conocido como los 鈥淪iete Magn铆ficos鈥 retrocedieron de forma significativa, arrastrando a los principales 铆ndices burs谩tiles: el S&P 500 baj贸 un 4,3鈥%, el Nasdaq 100 cay贸 un 4,9鈥% y el Dow Jones Industrial Average retrocedi贸 un 3,7鈥%. En un desarrollo inusual, el Bloomberg Dollar Spot Index cay贸 un 2,1鈥%, su mayor descenso intrad铆a desde el lanzamiento del 铆ndice en 2005, mientras que el mercado petrolero tambi茅n sufri贸, con el crudo WTI desplom谩ndose m谩s de un 7鈥% hasta cotizar cerca de 66,50 d贸lares por barril. Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro descendieron dr谩sticamente, y la rentabilidad del bono a 10 a帽os lleg贸 a situarse moment谩neamente por debajo del nivel cr铆tico del 4鈥% por primera vez desde octubre. El mercado monetario ahora descuenta con un 50鈥% de probabilidad que la Reserva Federal aplique cuatro recortes de un cuarto de punto porcentual este a帽o. Cambio diario en la curva de rendimiento de EE.鈥疷U. Fuente: Bloomberg L.P. El enfoque arancelario en dos fases presentado por Trump el mi茅rcoles impone una tasa base del 10鈥% a todos los socios comerciales de EE.鈥疷U., pero aplica aranceles significativamente m谩s altos a los pa铆ses considerados como 鈥渁ctores desleales鈥 en el comercio. Los economistas advierten que los aranceles 鈥攍a tasa efectiva m谩s alta en EE.鈥疷U. en m谩s de 100 a帽os鈥 probablemente resultar谩n en un aumento de precios internos y una desaceleraci贸n del crecimiento, con algunos analistas estimando probabilidades de recesi贸n del 50鈥% o m谩s. "Este era el peor escenario posible en t茅rminos de aranceles y no estaba descontado por los mercados", se帽al贸 Mary Ann Bartels de Sanctuary Wealth. "Si estos aranceles entran en vigor, la econom铆a se va a desacelerar. Ya sea que se traduzca o no en una recesi贸n, est谩 claro que la econom铆a se encamina hacia una desaceleraci贸n tanto en EE.鈥疷U. como a nivel global." Nasdaq 100 (Intervalo D1) El Nasdaq 100, representado por el US100, ha perforado recientemente el soporte de 19.195 puntos. Los compradores necesitan recuperar el nivel de retroceso de Fibonacci del 78,6鈥% para reanudar la tendencia alcista, mientras que los vendedores apuntan a los m铆nimos de noviembre en 13.379 puntos. El RSI se aproxima al nivel de 35,6, que anteriormente anticip贸 un cambio de tendencia, mientras que el MACD se ampl铆a tras un cruce bajista.

Fuente: xStation

