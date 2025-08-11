El Nasdaq 100 sube con los semiconductores en el punto de mira

Las acciones estadounidenses abrieron la sesión con pocos cambios, con el sector de semiconductores nuevamente en el punto de mira tras un acuerdo entre los principales fabricantes de chips y el gobierno estadounidense. Al momento de escribir este artículo, el índice SP 500 se mantiene estable, el Nasdaq 100 sube un 0,20 % y el Russell 2000 un 0,06 %.

Nvidia y AMD remitirán el 15% de los ingresos provenientes de las ventas de chips de IA a China al gobierno de Estados Unidos como condición para las licencias de exportación, convirtiendo efectivamente a Washington en un “socio” pagado en sus negocios con China.

Según informes, Jensen Huang, de Nvidia , aceptó el marco durante una reunión con el presidente Trump , y las licencias se emitieron el viernes. AMD anunció la aprobación de las primeras licencias para China el lunes. El acuerdo abarca chips como el H20 de Nvidia y el MI308 de AMD, ambos previamente restringidos. Nvidia indicó que no ha enviado el modelo H20 a China durante meses.

Un ex negociador comercial estadounidense calificó el acuerdo de “ sin precedentes ” y lo presentó como una monetización de la política comercial: empresas que pagan al gobierno por la aprobación de exportaciones.

Antes de la decisión del 12 de agosto sobre la extensión de la suspensión arancelaria, Trump instó a China a cuadruplicar sus compras de soja. Los últimos aranceles "recíprocos" contra socios comerciales estadounidenses entraron en vigor la semana pasada.

El mercado estadounidense abre con un tono mixto, aunque vale la pena señalar que los índices se encuentran actualmente cerca de máximos históricos.

Cotización del Nasdaq 100

El índice tecnológico subió hoy un 0,20% hasta los 23.750 puntos, probando el máximo histórico alcanzado el 31 de julio.





Noticias destacadas sobre acciones

Tegna (TGNA.US) subió un 30% después de informes de que Nexstar Media está en conversaciones avanzadas para adquirir la emisora, y es posible que se anuncie un acuerdo pronto.

Cipher Mining (CIFR.US) ganó junto con otras acciones de criptomonedas cuando Bitcoin alcanzó brevemente un récord de $ 122 000, impulsando a pares como RIOT, MARA, BTBT, MSTR, COIN, CLSK, HUT y HIVE.

C3.ai (AI.US) se desplomó un 22% después de que D.A. Davidson rebajara su calificación a "Inferior al Rendimiento" y redujera su objetivo a 13 dólares, tras unos ingresos preliminares del primer trimestre un 33% por debajo de las previsiones y una pérdida mayor de lo previsto. El director ejecutivo calificó el rendimiento de las ventas de "totalmente inaceptable".

Aspen Aerogels (ASPN.US) cayó un 8% después de que Barclays rebajara su recomendación a Infraponderar, alegando que la desaceleración de la producción de vehículos eléctricos de GM afectó a su negocio de barreras térmicas. El precio objetivo se redujo de 7 a 6 dólares.

¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?

