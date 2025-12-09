El mercado ha reaccionado negativamente sobre las acciones de Netflix y positivamente para Paramount , reflejando la percepción de que la propuesta de Paramount es más viable y rápida de ejecutar.

La oferta de Paramount es más sólida financieramente y con menor riesgo regulatorio , mientras que la de Netflix enfrenta fuertes obstáculos antimonopolio por su tamaño en el mercado de streaming.

Paramount y Netflix compiten por adquirir Warner Bros , con una oferta preliminar de Netflix y una contraoferta hostil por parte de Paramount.

En los últimos días se han intensificado las negociaciones de uno de los grandes culebrones del año: la compra de Warner Bros por parte de Netflix o Paramount, un proceso que parece lejos de haber visto su último capítulo. Como si de una gran producción televisiva se tratara, la trama corporativa sigue incorporando giros inesperados que mantienen en vilo al sector. Tras una primera victoria de Netflix, que logró cerrar un acuerdo preliminar con Warner, Paramount ha irrumpido con una oferta hostil que ha reactivado por completo la contienda. El desenlace está ahora en manos de los accionistas, salvo que alguna de las compañías decida mejorar sus condiciones.

Claves de la disputa entre Netflix y Paramount por Warner

El pasado 5 de diciembre, Warner Bros Discovery anunciaba que había alcanzado un acuerdo de venta con Netflix, culminando una subasta que se había prolongado durante semanas. Sin embargo, solo unos días después, Paramount decidió contraatacar y presentó una oferta pública hostil por el 100% de Warner Bros, después de haber sido excluida del proceso inicial.

La clave es que las ofertas no son equivalentes: Paramount quiere comprar todo el grupo, mientras que Netflix solo está interesada en los estudios de Hollywood y el negocio de streaming, dejando fuera el segmento de televisión por cable. Esto encaja con los planes de Warner, que prevé dividirse en dos compañías independientes para 2026.

Desglose de cada oferta

Netflix

La oferta de 83.000 millones de dólares de Netflix incluye:

27,75 dólares por acción por los activos de estudio y streaming.



4,50 dólares por acción en acciones de Netflix.



Los accionistas de Warner conservarían el negocio de televisión por cable, valorado en 4,20 dólares por acción.



En conjunto, el valor efectivo estimado para los accionistas ronda los 32 dólares por acción.

Paramount

Por su parte, Paramount ha presentado una contraoferta de 108.000 millones de dólares, con las siguientes características:

30 dólares por acción en efectivo por toda Warner.



Operación hostil, al margen del proceso de venta original.



Sinergias estimadas en 6.000 millones de dólares anuales, muy por encima de los 2.500 millones planteados por Netflix.

La financiación: una gran diferencia entre Paramount y Netflix

La financiación es el punto donde ambas ofertas se separan de forma más clara.

Paramount

La oferta de Paramount está compuesta por cerca de 94.700 millones de dólares en financiación comprometida, suficiente para lanzar una oferta completamente en efectivo. Esta oferta se compone por:

40.700 millones de dólares en capital, aportados por:

Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF)

Qatar Investment Authority (QIA)

L’imad Holding (Abu Dabi)

Affinity Partners (Jared Kushner)

Larry Ellison

RedBird Capital Partners



en capital, aportados por: 54.000 millones de dólares en préstamo puente, proporcionados por:

Bank of America

Citigroup

Apollo Global Management

en préstamo puente, proporcionados por:

En esta oferta, aparte de los fondos soberanos de Oriente Medio, hay dos grandes protagonistas públicos reconocidos. Por un lado, Larry Ellison, amigo íntimo de Trump y una de las personas más ricas del mundo, con un patrimonio que solo con las acciones de Oracle se valora en más de 250.000 millones de dólares. Por otro, Jared Kushner, que es el yerno del propio presidente de Estados Unidos.

Netflix

Netflix financia su operación sólo con caja y acciones propias. No hay bancos ni fondos soberanos detrás de su oferta. Para completarla, previsiblemente debería:

Emitir nuevas acciones,



Asumir más deuda tras el cierre.

Esto hace que, comparativamente, la oferta de Paramount sea percibida como más sólida, líquida y rápida de ejecutar.

El factor antimonopolio: el mayor obstáculo para Netflix en su puja por Warner

Aun así, y pese a las diferencias de financiación, la operación de Netflix enfrenta un riesgo regulatorio mucho mayor que la de Paramount, ya que una posible fusión entre Netflix y Warner combinaría los 300 millones de suscriptores de Netflix y su 21%-23% de cuota global de SOVD con los 128 millones de suscriptores que aportaría Warner con HBO Max. Como consecuencia, la nueva plataforma creada de esta posible fusión superaría los 400 millones de suscriptores y alcanzaría entre 35% y 40% del mercado global del streaming bajo suscripción. Además, absorbería a HBO Max, uno de los competidores directos de Netflix dentro de este mercado.

Este escenario supone:

Riesgo antimonopolio horizontal, ya que se produciría una reducción clara de competencia.



Riesgo vertical, con el control conjunto de un gran estudio y de la mayor plataforma del mundo.



El propio presidente Donald Trump ha advertido que esta operación elevaría demasiado la cuota de mercado de Netflix, anticipando un escrutinio muy intenso por parte de las autoridades. Por el contrario, si Paramount adquiriese Warner, los riesgos serían mucho menores. Paramount, a través de Paramount+, aportaría 79 millones de suscriptores, lo que, unidos a los 128 millones de suscriptores de Warner, supondría que el grupo resultante de la posible fusión contaría con unos 200 millones de usuarios, entre el 15% y el 17% del mercado. Así, y pese a que sería un actor fuerte, el grupo se situaría muy lejos del tamaño de Netflix, Amazon o Disney, lo que reduce notablemente los riesgos regulatorios.

Comportamiento en Bolsa de Paramount y Netflix

La entrada de Paramount ha provocado una caída en el precio de las acciones de Netflix, que desde que se publicaron las primeras noticias sobre la compra ha bajado más de un 7%. Este descenso, sobre todo, se debe a la caída de ayer del 3,44% en lo que ha sido el primer día de mercado después de conocerse las intenciones de Paramount. Este movimiento podría ser una señal de que el mercado teme:

Que Netflix se vea obligada a mejorar su oferta.



Que la operación sea costosa y difícil de aprobar.



Que se abra una subasta competitiva, elevando la incertidumbre.



El mercado percibe que la oferta de Paramount es más directa, más financiada y menos vulnerable a retrasos regulatorios. En contraposición con el movimiento bajista experimentado ayer por las acciones de Netflix, las acciones de Paramount se dispararon un 9%. En el acumulado del año, las acciones de Netflix suben más de un 9%, mientras que Paramount se dispara más de un 24%.