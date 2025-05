El Nasdaq 100 sube un 1,6 % tras acuerdo entre Reino Unido y EE. UU

Trump ha declarado: "Será mejor que salgan y compren acciones ahora El presidente Trump presentó el jueves un nuevo marco comercial con el Reino Unido, lo que impulsó el sentimiento de los inversores y llevó al S&P 500 a una alza aproximada del 1,5 %. El acuerdo reduce las barreras para las exportaciones estadounidenses, manteniendo un arancel base del 10 %. Sus elementos clave incluyen: Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Aceleración en el ingreso de productos estadounidenses a través de aduanas del Reino Unido

Mayor acceso al mercado para exportaciones agrícolas de EE. UU., incluyendo carne de res y etanol

Ingreso de 100.000 vehículos fabricados en el Reino Unido con un arancel del 10 % (anteriormente del 27,5 %)

Exención de aranceles para motores y piezas de avión de Rolls-Royce

Compromiso de una aerolínea británica de comprar aviones de Boeing por un valor de 10.000 millones de USD "Esto impulsará el comercio entre y dentro de nuestros países, no solo generará empleos, sino que abrirá el acceso al mercado", afirmó el primer ministro británico Keir Starmer, quien participó en el anuncio vía telefónica. El secretario de Comercio Howard Lutnick señaló que este acuerdo protegerá “decenas de miles de empleos” en el sector automotriz británico. Marcas de lujo como Jaguar Land Rover, McLaren y Aston Martin se verán significativamente beneficiadas. El presidente Trump subrayó que este acuerdo no servirá como modelo para otras naciones: “Ese es un número bajo, lograron un buen acuerdo. Muchos, muchos otros lo harán mejor”. Mientras tanto, continúan las negociaciones con China, ya que el secretario del Tesoro Scott Bessent y el representante comercial Jamieson Greer iniciarán negociaciones formales esta semana. Los aranceles del 145 % sobre bienes chinos siguen vigentes durante estas conversaciones. El presidente también incentivó a los inversores, sugiriendo: “Si el Congreso aprueba una ley que extienda los recortes fiscales, además de todos estos acuerdos comerciales que estamos firmando, este país despegará — será mejor que salgan y compren acciones ahora”. Nasdaq 100 (Gráfico Diario) El Nasdaq 100, representado por el índice Nasdaq 100, se negocia por encima del nivel de los 20.000 puntos, lo que coincide con el retroceso de Fibonacci del 38,2 %. Los compradores intentarán poner a prueba las medias móviles simples de 200 y 100 días, mientras que los vendedores buscarán llevar el índice por debajo de los 19.195 puntos, un nivel clave que históricamente ha marcado el inicio de una tendencia alcista, con un objetivo cercano al retroceso del 61,8 % de Fibonacci. El RSI se mantiene por encima del umbral de 48,5, un nivel que históricamente ha señalado el retorno del impulso alcista cuando se supera. El MACD comienza a ampliarse, lo cual podría confirmar una señal de tendencia alcista. Fuente: xStation Fuente: xStation 5 Fuente: xStation 5

