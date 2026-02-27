- La demanda sigue respaldada por tensiones geopolíticas, compras de bancos centrales y fuerte interés minorista en Asia.
- El precio del oro rebota con fuerza y vuelve a testear resistencias técnicas relevantes.
- La volatilidad está comprimida, lo que sugiere un movimiento direccional inminente.
- La demanda sigue respaldada por tensiones geopolíticas, compras de bancos centrales y fuerte interés minorista en Asia.
- El precio del oro rebota con fuerza y vuelve a testear resistencias técnicas relevantes.
- La volatilidad está comprimida, lo que sugiere un movimiento direccional inminente.
A pesar de la fortaleza del dólar estadounidense, el oro se mantiene cerca de 5.200 dólares por onza, lo que significa que el retroceso desde el máximo histórico alrededor de 5.600 dólares se sitúa actualmente en aproximadamente un 8%. Las tensiones geopolíticas globales en curso, las continuas compras y la diversificación de reservas por parte de los bancos centrales, y la fuerte demanda de cobertura en medio de un mercado alcista global de renta variable parecen estar apoyando la demanda fundamental del oro.
Movimientos del precio del oro
Del mismo modo, el sólido interés de los inversores minoristas en Asia está sosteniendo la demanda marginal del metal, tanto en forma física como a través de ETFs. Observando el gráfico del oro, podemos ver que el precio se recuperó relativamente rápido del desplome de finales de enero y principios de febrero y ahora intenta volver a los niveles récord.
Recientemente, el oro subió hasta 5.250 dólares por onza, donde encontró la primera resistencia significativa en el retroceso de Fibonacci del 71,6% del último impulso bajista. Tras el rally, la demanda se enfrió ligeramente, pero las caídas se detuvieron alrededor de 5.130 dólares por onza, cerca del nivel de retroceso del 61,8% de Fibonacci.
El precio cotiza ahora en el centro de este rango, y un movimiento por encima de 5.200 dólares podría aumentar la probabilidad de un retesteo de los máximos locales y una posible ruptura hacia nuevos récords. Por otro lado, una caída por debajo de 5.100 dólares podría preceder a un impulso bajista más fuerte.
También observamos que el precio se mueve dentro de un rango relativamente estrecho, con el límite inferior clave actualmente situado alrededor de 5.000 dólares por onza.
Gráficos del Oro
📈¿Hasta dónde pueden llegar los precios del petróleo? ¿Estamos más cerca de los 60$ o de los 100$?
▶️🔥 GUERRA en Oriente Medio: ¿Qué pasará con los precios del petróleo?
Ataque a una refinería clave de Oriente Medio
Máximos en el precio del oro
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.