Resumen diario: Wall Street espera a Nvidia (25.02.2026)

Los índices de Wall Street avanzan con firmeza durante la sesión del miércoles mientras el mercado espera los resultados de Nvidia, actualmente la compañía cotizada más grande del mundo por capitalización.

El NASDAQ 100 llegó a subir hasta 1%, mientras que el S&P 500 registra avances cercanos a 0,7%.

Nvidia publicará tras el cierre, con expectativas de un crecimiento de ingresos cercano al 70%, hasta casi USD 66.000 millones. Los inversionistas apuestan por una superación relevante del consenso, mientras que el mercado de opciones descuenta un movimiento aproximado de 5% en cualquier dirección.

Las acciones de Nvidia suben más de 2% antes del reporte, cotizando cerca de máximos históricos. Compañías vinculadas como TSMC y ASML operan en máximos, mientras que clientes de Nvidia han comunicado planes récord de capex en sus reportes recientes.

El dólar muestra ligera debilidad, con el par EUR - USD regresando sobre el nivel de 1,18.

Un dólar más débil y la incertidumbre global en torno a los próximos pasos de Donald Trump en materia de aranceles e Irán impulsan al oro, que sube más de 1% y supera los USD 5.200, mientras que la plata avanza 4% y supera los USD 90.

En su discurso sobre el Estado de la Unión, Trump reiteró la necesidad de mantener su estrategia arancelaria y expresó su intención de resolver la situación con Irán mediante un nuevo acuerdo, sin introducir sorpresas relevantes.

Warner Bros indicó que Paramount presentó una nueva oferta de adquisición a USD 31 por acción, potencialmente superior a la propuesta anterior de Netflix.

En Australia, la inflación mensual superó las previsiones, elevando la probabilidad de una nueva suba de tasas por parte del RBA; en consecuencia, el AUD - USD avanza cerca de 1%.

El yen japonés continúa débil ante especulaciones de que el gobierno favorece una moneda más depreciada y se opone a subas de tasas, llevando al USD - JPY por encima de 156.

Los precios del crudo se mantienen elevados debido a los riesgos asociados a posibles ataques de EE.UU. contra Irán. Aunque Trump reiteró su preferencia por una solución pacífica, sus declaraciones sobre la reconstrucción de instalaciones nucleares iraníes durante las negociaciones incrementaron la percepción de riesgo.

Los inventarios de crudo en EE.UU. aumentaron en casi 16 millones de barriles, muy por encima de los 2 millones esperados. Si bien los niveles están por encima de los del año pasado, aún se mantienen por debajo del promedio de cinco años.

En un entorno de precios elevados y sobreoferta significativa, países como Rusia e Irán están reduciendo sus precios oficiales de exportación.

Finalmente, el CME reportó una falla técnica que suspendió la negociación en gas natural y metales, en la antesala del First Position Day y el First Notice Day para contratos de futuros.