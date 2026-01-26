El oro se dispara gracias a la debilidad del dólar 📈

El precio del oro sube hoy un 2,15%, avanzando hasta acercarse a los 5.100 dólares por onza en un contexto de debilitamiento del dólar estadounidense. Polymarket asigna ahora una probabilidad del 80% a un cierre administrativo en Estados Unidos, después de que los demócratas del Senado, encabezados por Chuck Schumer, anunciaran que bloquearán el proyecto de gasto público si no se retira la financiación del Departamento de Seguridad Nacional, DHS. Esto ocurre tras un incidente en Minnesota en el que una enfermera estadounidense falleció durante una intervención de un agente de la Patrulla Fronteriza, un hecho que ha intensificado las preocupaciones de la oposición sobre el uso de facultades por parte del DHS.

¿Qué está impulsando el precio del oro?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantiene su postura a favor de recortes significativos de tipos, desde el nivel actual del 3,5% hasta el entorno del 1%, y lidera actualmente la carrera para la presidencia de la Reserva Federal. Rick Rieder, de BlackRock, ha señalado que su enfoque es muy acomodaticio, comentando que una reducción de tipos podría incluso contribuir a gestionar la inflación.

La mayor incertidumbre, la complejidad del entorno político y la creciente polarización en Estados Unidos son factores que también influyen en la evolución del dólar, dirigiendo la atención del mercado hacia el aumento de la deuda del país, que se aproxima a los 39 billones de dólares y mantiene una trayectoria ascendente.

En este contexto, el interés por los metales preciosos está aumentando, especialmente por el oro, que durante siglos ha actuado como un activo capaz de preservar valor con el paso del tiempo. El capital se está dirigiendo hacia el oro en la sesión de hoy, mientras que el índice del dólar registra descensos.

En los últimos meses, ha sido difícil evitar la impresión de que el oro no solo refleja la pérdida de poder adquisitivo de las divisas en el pasado, sino que también incorpora parte del ajuste que podrían experimentar en los próximos años, en un escenario donde los bancos centrales afronten presión para mantener tipos estructuralmente bajos a pesar de una inflación elevada, con el fin de evitar tensiones en el sistema fiscal.