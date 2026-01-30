La toma masiva de beneficios y la creciente presión sobre las posiciones largas apalancadas están lastrando hoy a los metales preciosos. El oro cae un 6%, y el retroceso desde su máximo histórico ya ronda el 10%. La plata también retrocede con fuerza, casi un 13%. El paladio cae cerca de un 9%, mientras que el platino retrocede hasta un 10%.

El movimiento se produce a pesar de que grandes bancos como JPMorgan y UBS han elevado sus previsiones, lo que sugiere que el impulso a corto plazo se ha girado en contra de los metales preciosos. El RSI del oro se desplomó ayer desde alrededor de 89 hasta situarse por debajo de 28, en una de las mayores ventas masivas de metales preciosos de la historia moderna del mercado.

Actualmente, el oro está poniendo a prueba la EMA200 (línea roja) cerca de los 5.100 dólares por onza. La volatilidad sigue elevada y los alcistas podrían intentar revertir el movimiento rápidamente. Una zona de soporte potencialmente sólida aparece en torno a los 4.600–4.700 dólares por onza (una desviación estándar).

Cotización del oro

Fuente: xStation5

En el marco temporal diario, el rango de corrección actual del oro parece aproximadamente 1:1 en comparación con la caída de octubre, aunque cabe destacar que el retroceso más reciente siguió a un impulso alcista mucho más fuerte, lo que aumenta de forma natural la probabilidad de una desviación mayor.