Durante las últimas semanas, el mercado parecía haber dejado atrás el ruido arancelario y las tensiones geopolíticas. La atención se había desplazado hacia los datos de empleo, los resultados empresariales y las nuevas innovaciones en inteligencia artificial.

Parecía que la época en la que las bolsas se movían al ritmo de amenazas comerciales había quedado atrás… o al menos se había relajado.

Sin embargo, este aparente periodo de calma se rompió ayer con un anuncio procedente de Estados Unidos: el Gobierno estudia relajar los aranceles sobre el acero y el aluminio, una medida que afecta directamente a dos de las compañías españolas con mejor comportamiento en 2026: ArcelorMittal y Acerinox.

La reacción del mercado fue inmediata: ambas compañías registraron caídas significativas. Y surge la pregunta clave: si se reducen los aranceles, algo que debería facilitar el comercio, ¿por qué el mercado castiga a estas empresas?



Del “America First” al replanteamiento comercial: por qué cambia la estrategia de Washington

Para entender la reacción que han tenido las acciones de Acerinox y ArcelorMittal, hay que retroceder unos meses. Tras la victoria de Donald Trump, el discurso arancelario volvió a dominar la agenda económica.

Recordemos:

la famosa lista de países,

las amenazas de imponer aranceles generalizados,

el cambio de tono hacia Europa, que dejó de ser un aliado preferente,

y la sensación de que EE. UU. adoptaba una postura de “América contra el mundo”.

Los sectores más afectados fueron:

semiconductores,

automoción,

materias primas, especialmente acero y aluminio.

En este último caso, los aranceles alcanzaron el 50%, encareciendo las importaciones y protegiendo a los productores estadounidenses.

Pero ahora, el Departamento de Comercio ha detectado un efecto secundario: los aranceles están elevando los precios finales para el consumidor, lo que presiona el gasto y alimenta la inflación. Esto ha llevado al gabinete de Trump a plantearse una reducción parcial de los aranceles, especialmente en el sector del metal.

¿Por qué una bajada de aranceles provoca caídas en Europa?

Los mercados no reaccionan pensando en lo que es mejor para el consumidor final. Las empresas cotizadas se mueven por expectativas de ingresos y márgenes, y cualquier cambio regulatorio que altere ese equilibrio genera volatilidad.

El arancel del 50% nació para frenar el exceso de capacidad de China, pero terminó afectando también a socios clave como la Unión Europea. Con el tiempo, se añadieron productos derivados, lo que complicó aún más identificar qué materiales estaban realmente sujetos a los gravámenes.

Ahora, el equipo comercial del presidente Trump trabaja para reducir y aclarar el alcance de estos aranceles, después de que numerosas empresas hayan denunciado que las normas actuales son difíciles de interpretar y aplicar. Por el momento no hay medidas concretas, pero sí la intención de relajar parte de estas restricciones en julio. Aun así, esto no ha evitado el desplome del sector de recursos básicos del Stoxx 600, que cae un 3% en solo dos días.

Los inversores no han recibido positivamente el desescalamiento comercial ni la reducción de medidas proteccionistas, interpretándolo más como una fuente de incertidumbre que como un alivio.

El anuncio arancelario de Estados Unidos sacude al sector del acero europeo

Hasta ahora hemos presenciado dos hechos: el aumento de medidas proteccionistas por parte de Europa ha sido un catalizador positivo, mientras que el relajamiento arancelario del sector por parte de Estados Unidos ha lastrado el sector. ¿Cómo afecta o beneficia cada uno al sector?

1. Cómo beneficia la medida proteccionista europea

La decisión de la Unión Europea de endurecer sus mecanismos de defensa comercial, ya sea elevando aranceles o limitando importaciones, funciona como un escudo para la industria siderúrgica europea. Estas medidas estabilizan el mercado interno y protegen a productores como ArcelorMittal frente a la competencia desleal de acero más barato procedente de terceros países.

Europa sube aranceles o limita importaciones.

Esto frena la entrada de acero de Asia

Con menor oferta, los precios del acero se mantienen más estables.

Las empresas europeas venden a precios más altos y con mejores márgenes.

El sector preserva empleo y producción dentro de la UE.

2. Cómo perjudica la bajada de aranceles en Estados Unidos

La relajación arancelaria en Estados Unidos tiene el efecto opuesto: elimina parte del escudo protector del mercado estadounidense y aumenta la competencia interna.

3. ¿Por qué bajan las empresas europeas si, en teoría, podrían exportar más a Estados Unidos?

La clave está en entender dónde producen realmente estas compañías. Los aranceles no se aplican a “empresas europeas”, sino a productos importados. Por tanto, una compañía europea que produce dentro de Estados Unidos no se ve afectada por los aranceles estadounidenses, porque su acero no cruza fronteras.

Y aquí está el punto central: tanto ArcelorMittal como Acerinox tienen grandes instalaciones productivas dentro del territorio estadounidense. En un sector tan intensivo en capital, donde las inversiones son enormes y la logística es determinante, producir cerca del mercado final es esencial.

Por eso, cuando EE. UU. reduce sus medidas proteccionistas, la competencia aumenta dentro del propio mercado americano, los precios se ajustan a la baja y los márgenes de las plantas locales, incluidas las de ArcelorMittal y Acerinox, se deterioran. Es decir, la relajación arancelaria no beneficia a estas empresas: les complica el negocio en su propio mercado operativo.

ArcelorMittal vs Acerinox: quién sufre más por su exposición al mercado estadounidense

La posible reducción de los aranceles al acero y aluminio afecta directamente en Acerinox y ArcelorMittal, pero el impacto de los cambios arancelarios no es idéntico. Esto se debe a que sus actividades y especializaciones son diferentes:

Acerinox está especializada en acero inoxidable, un producto de mayor valor añadido con aplicaciones en automoción, construcción y bienes de consumo.

un producto de mayor valor añadido con aplicaciones en automoción, construcción y bienes de consumo. ArcelorMittal, en cambio, es un gigante global diversificado: produce acero al carbono, opera minas de mineral de hierro y carbón, y abastece a sectores como infraestructuras, energía y automoción.

El grado en que cada una se ve afectada depende directamente de su exposición al mercado americano. Si analizamos el porcentaje de ingresos procedentes de esta región, observamos que Acerinox tiene un peso significativamente mayor, lo que implica que cualquier deterioro de márgenes en Estados Unidos impacta más en su cuenta de resultados.

Siguiendo esta lógica, Acerinox sería la compañía más afectada: en el último semestre, alrededor del 50% de sus ingresos provienen de América, mientras que ArcelorMittal obtiene aproximadamente un 40%.

Además, dentro de ese 40%, la mitad procede de Brasil, lo que reduce aún más su exposición directa a Estados Unidos. En cambio, en Acerinox, la mayor parte de ese 50% sí corresponde al mercado estadounidense, lo que la hace más sensible a cualquier relajación de medidas proteccionistas en ese país.

Aunque ambas compañías se ven afectadas, Acerinox tiene una exposición mayor al mercado estadounidense, por lo que una caída de márgenes en Estados Unidos repercute de forma más intensa en su negocio.

En la jornada de hoy, las acciones de Acerinox y ArcelorMittal están registrando pérdidas de más del 6% y de más del 3%, respectivamente, un movimiento que contrasta con las subidas registradas en las últimas jornadas. En el acumulado del año, no obstante, ambas cotizan en positivo.

