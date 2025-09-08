El oro supera los 3.600 dólares la onza

Excluyendo una pequeña corrección de precios el 4 de septiembre, el oro se encontraría actualmente en su décima sesión consecutiva de ganancias, una racha considerada extremadamente inusual en los mercados. El metal precioso ya ha subido más del 5% este mes, y su próximo objetivo principal, los 4.000 dólares, está a poco más del 10%. Este repunte se debe a la continua debilidad del dólar estadounidense y a la creciente incertidumbre en torno a la economía estadounidense.

El oro ha subido más de un 5% desde principios de septiembre, impulsado por un dólar más débil.

Los datos de empleo de EE. UU. del viernes pasado no solo mostraron un aumento de empleo notablemente bajo de 22.000, sino que también incluyeron otra revisión a la baja de las cifras de junio. La tasa de desempleo subió al 4,3%, en línea con las expectativas, mientras que el crecimiento salarial se desaceleró. Esta combinación de datos prácticamente garantiza un recorte de tipos de interés por parte de la Reserva Federal y allana el camino para un nuevo ciclo de flexibilización. Los mercados ya prevén casi tres recortes de tipos este año, o uno en cada una de las reuniones restantes de 2025. Además, el mercado descuenta un total de aproximadamente 150 puntos básicos de recortes antes de que finalice el ciclo de flexibilización, lo que sugiere la posibilidad de tres recortes de tipos adicionales el próximo año, además de los que ya se prevén.

El mercado prevé recortes agresivos de tipos por parte de la Fed en los próximos meses. El oro ha subido casi un 1% hoy, superando con creces el nivel de 3.600 dólares por onza. La siguiente resistencia clave se encuentra cerca de los 3.644 dólares por onza, en el retroceso de 3.644 dólares. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB