De cara al futuro , el mercado mira al patrón del halving y a la liquidez como catalizadores; grandes compras institucionales (como la reciente adquisición de 8.178 BTC por Strategy) y la liquidez podrían ayudar si vuelve la liquidez tras el cierre de gobierno.

El desempeño en 2025 ha sido negativo: Bitcoin cotiza un 32% por debajo de su máximo histórico, rinde peor que los bonos del Tesoro y los flujos hacia ETF se han estancado pese al contexto político favorable.

La caída del Bitcoin desde octubre se explica por el cambio en el sentimiento de riesgo tras amenazas comerciales de Trump, el alto apalancamiento del mercado cripto y la fragilidad derivada de los “inversores turísticos”.

El precio de Bitcoin consigue estabilizarse en la jornada de hoy, aunque continúa cotizando por debajo de los 95.000 dólares, después de la venta masiva que ha sufrido en las últimas semanas. En estos momentos, se encuentra cotizando en un nivel clave cuya ruptura a la baja confirmaría una nueva señal bajista, especialmente después de haber perforado su media móvil de 50 sesiones, que históricamente ha sido un preludio de correcciones significativas. ¿Qué hay detrás de este escenario?

¿Por qué cae el precio del Bitcoin desde octubre?

El valor total de mercado del Bitcoin se ha desplomado en aproximadamente 600.000 millones de dólares desde su máximo de octubre. En aquel momento, Donald Trump amenazó con nuevos aranceles sobre China que lastraron la confianza de los inversores sobre los activos de riesgo. Pero mientras que las acciones han llegado a recuperarse y apenas se encuentran a unas décimas de sus máximos históricos, en el caso de las criptomonedas la confianza no ha vuelto.

Uno de los motivos de estas fuertes caídas se puede justificar en su alto apalancamiento. Aunque la base de inversores más estables se ha ido ampliando, el mercado cripto sigue contando con un gran número de "inversores turísticos" alimentando tanto la volatilidad de precios como de los flujos. El resultado: un mercado con altas expectativas, poca convicción y demasiado frágil para resistir el golpe cuando el sentimiento cambió.

¿Cómo ha evolucionado el Bitcoin en 2025?

El Bitcoin, el token más grande del mundo, cotiza un 32% por debajo del máximo histórico alcanzado a principios de octubre. Si esto se mantiene, las criptomonedas serán una de las clases de activos con peor desempeño en 2025. De hecho, el Bitcoin incluso está teniendo un rendimiento inferior a los bonos del Tesoro estadounidense en el último año.

Los ETF captaron miles de millones a mediados de año, reposicionando a Bitcoin como una cobertura macroeconómica. Las políticas favorables a las criptomonedas del presidente estadounidense Donald Trump prometían aún más potencial alcista. Pero los flujos se estancaron, y las fuertes caídas han arrastrado a los inversores.

¿Qué esperar de cara al futuro?

Los mercados intentan encontrar algún patrón que les permita ver dónde está el suelo. Sin un modelo tradicional que explique cómo debería comportarse a nivel histórico debido a su corta edad, algunos recurren al modelo que mejor conocen: el halving.

Históricamente, el halving de Bitcoin ha provocado auges especulativos seguidos de dolorosas caídas, a menudo con un desfase, ya que los mineros —operadores de potentes ordenadores que dan soporte a la red— tienden a deshacerse de sus tenencias justo cuando los precios se desploman. Bitcoin suele repuntar durante el año posterior a una reducción a la mitad, que en esta ocasión fue en abril de 2024, para luego desplomarse, por lo que los tiempos actuales coincidirían.

Una buena noticia que acabamos de saber es que Strategy, uno de los mayores poseedores de bitcoin del mundo, anunció el lunes la compra de 8.178 Bitcoins la semana pasada por 836 millones de dólares, elevando su tenencia total a casi 650.000 bitcoins. Se trata de la mayor cantidad de tokens que Strategy ha adquirido desde verano.

Así, por tanto, la gran pregunta es: si el Bitcoin no logra despegar a pesar del apoyo político, la creciente adopción generalizada y el respaldo financiero, ¿cuándo lo hará? Creemos que es culpa de la liquidez y ahora que se ha finalizado el cierre de gobierno, y habrá nuevos estímulos, esta podría regresar.