🔝El oro supera los 5.100 dólares mientras la plata prueba los 110 dólares

La sesión de hoy en los mercados de materias primas se está consolidando como un día de ruptura de barreras psicológicas. Los inversores, buscando refugio ante la creciente incertidumbre política y geopolítica, impulsando los precios del oro a máximos sin precedentes. El oro sube más de un 2% hoy, marcando su sexto día consecutivo de subidas, mientras que la plata llegó a subir hasta un 7% en su tercer día consecutivo de apreciación.
El oro alcanza nuevos máximos
El precio del oro al contado superó el umbral de los 5.000 dólares por onza por primera vez en la historia:
- El metal amarillo estableció un nuevo récord histórico, alcanzando un máximo cercano a los 5.111 dólares por onza.
- Los precios están experimentando actualmente un ligero retroceso técnico justo por debajo de estos máximos.
- Este aumento continúa el fuerte impulso observado la semana pasada, cuando el oro superó sistemáticamente los 4.700, 4.800 y 4.900 dólares.
El oro alcanza hitos sucesivos casi a diario, acelerando aún más su trayectoria ascendente. Fuente: xStation5
El rally de la plata y la demanda industrial
La plata se ha negado a quedar eclipsada y ha mostrado una volatilidad incluso mayor que la del oro.
- El precio de la plata alcanza un máximo histórico de 110 dólares por onza.
- Esto se produce tras una ruptura decisiva por encima del nivel de 100 dólares el viernes.
- Los analistas apuntan a una demanda sin precedentes, impulsada tanto por la condición de refugio seguro de la plata como por la sólida demanda industrial.
- Si bien el metal se considera estratégico tanto en China como en EE. UU., el principal atractivo industrial proviene del primero. Esto se evidencia en una prima de precio sustancial en la Bolsa de Oro de Shanghái con respecto a los precios al contado de Nueva York.
El precio de la plata casi se ha triplicado en los últimos 12 meses. Fuente: xStation5
Impulsores de la fiebre mundial por el lingote
La actual "fiebre del oro" está siendo impulsada por una convergencia de riesgos sistémicos:
- Incertidumbre política en EE. UU.: La amenaza del presidente Donald Trump de imponer aranceles del 100% a Canadá si Ottawa busca un acuerdo comercial con China ha generado temores de una nueva escalada en las guerras comerciales globales.
- Geopolítica: Las persistentes tensiones entre Rusia y Ucrania, los conflictos en curso en Oriente Medio y la inestabilidad latente en Venezuela mantienen altas las primas de riesgo geopolítico.
- Anticipación de la Fed: Los mercados se centran en la decisión de la Reserva Federal sobre los tipos de interés del miércoles. Si bien se espera que los tipos se mantengan sin cambios, los inversores buscan una orientación moderada que pueda impulsar aún más el repunte. Por el contrario, datos recientes de EE. UU. sugieren que podría requerirse una postura potencialmente más restrictiva.
- Escasez de oferta: La plata ha mantenido un déficit estructural durante varios años. Aumenta la preocupación por la disponibilidad física del metal para su entrega, especialmente en China, aunque también se observa una mayor actividad en la bolsa COMEX.
La prima de precio en China se sitúa cerca de los 15 dólares en comparación con los precios en EE. UU., lo que indica una demanda extremadamente alta de plata física en Shanghái. Si bien el mercado estadounidense sigue siendo mayoritariamente en papel, la presión para la entrega física de los contratos chinos continúa aumentando. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB
La relación oro-plata está cayendo drásticamente por debajo de los 50 puntos. Suponiendo que el oro alcance los 5.300 dólares y la relación se comprima a 40, la plata teóricamente se valoraría en 132,50 dólares. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB
