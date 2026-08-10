El oro vuelve a coger ritmo: ¿llega la hora del metal dorado?

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Repunte impulsado por los tipos de interés: El oro subió más del 7% semanal tras enfriarse las expectativas de subidas de tipos en EE. UU., un factor clave dado que los tipos elevados aumentan el tipo de interés real y reducen el atractivo de este activo sin rendimiento explícito.
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Impacto contradictorio del mercado laboral e inflación: Un deterioro del empleo ayuda a controlar la inflación mediante un menor consumo; sin embargo, si la inflación supera el 4%, el oro se beneficia históricamente al debilitarse el dólar y perder credibilidad la Reserva Federal.
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Perspectiva futura incierta: La trayectoria que tomará el metal precioso en los próximos meses aún no está clara, ya que su comportamiento dependerá fundamentalmente del contexto macroeconómico y de la evolución de la guerra en Oriente Medio.
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Repunte impulsado por los tipos de interés: El oro subió más del 7% semanal tras enfriarse las expectativas de subidas de tipos en EE. UU., un factor clave dado que los tipos elevados aumentan el tipo de interés real y reducen el atractivo de este activo sin rendimiento explícito.
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Impacto contradictorio del mercado laboral e inflación: Un deterioro del empleo ayuda a controlar la inflación mediante un menor consumo; sin embargo, si la inflación supera el 4%, el oro se beneficia históricamente al debilitarse el dólar y perder credibilidad la Reserva Federal.
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Perspectiva futura incierta: La trayectoria que tomará el metal precioso en los próximos meses aún no está clara, ya que su comportamiento dependerá fundamentalmente del contexto macroeconómico y de la evolución de la guerra en Oriente Medio.
El oro tuvo un repunte de más del 7% la semana pasada, aliviado por la reducción de las expectativas de subidas de tipos en Estados Unidos. Recordemos que el oro es un activo que no genera rendimientos explícitos, por lo que las subidas de tipos reducen su atractivo. Además, el metal precioso se beneficia de los tipos de interés reales negativos o reducidos, por lo que las subidas por parte de la FED aumentan el tipo de interés real.
¿Los datos de empleo ayudan al oro?
Dicho esto, que el mercado laboral americano se deteriore puede no ser tan buena noticia para el oro. Unas expectativas de incremento de salarios menores y unas peores previsiones laborales deberían reducir el consumo de los americanos, lo que ayudará a controlar la inflación. Sin embargo, el oro históricamente ha mostrado el doble de correlación con la inflación cuando esta ha estado por encima del 4%. Escenario en el que también aumenta la correlación negativa con el dólar. Es decir, el oro se beneficia de una pérdida de credibilidad de la FED cuando la inflación supera el 4%, porque en esos niveles se ve poco controlable o se achaca a la incapacidad de la Reserva Federal para controlar las subidas de precios.
Por tanto, todavía no está nada clara la dirección que puede tomar el oro en los próximos meses y dependerá mucho del contexto macro, así como de la guerra en Oriente Medio.
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