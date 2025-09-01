El oro y la plata rozan máximos históricos

Rally en los metales preciosos: el oro y la plata brillan en tiempos de incertidumbre

Los precios del oro y la plata están subiendo con fuerza hoy, alcanzando sus niveles más altos en muchos años, impulsados ​​por las expectativas de recortes inminentes de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal, la fuerte demanda de ETF y el creciente riesgo geopolítico.

El oro se acerca a sus máximos históricos, mientras que la plata cotiza cerca de sus máximos de 2011

La plata ha superado los 40 dólares por onza por primera vez desde 2011, con un avance de alrededor del 40% este año, mientras que el oro se ha acercado a un máximo histórico de más de 3500 dólares por onza, un 31% más desde principios de año. En los últimos tres años, los precios de ambos metales se han más que duplicado en medio de la continua incertidumbre política y del mercado. Solo hoy, la plata ha subido un 2,2%, mientras que el oro ha subido un 0,8%.

Expectativas sobre recortes de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal

El creciente consenso de que la Reserva Federal pronto recortará los tipos de interés (ahora con una probabilidad cercana al 90%) ha provocado el aumento de los precios del oro y la plata. Los tipos de interés más bajas reducen el coste de oportunidad de mantener activos sin rendimiento como el oro y la plata, haciéndolos más atractivos para los inversores que buscan protección contra la flexibilización monetaria y la devaluación de la moneda.

Fuente: CME

Tensiones políticas y geopolíticas

La incertidumbre sobre la independencia de la Reserva Federal, ejemplificada por los intentos del presidente Trump de destituir a Lisa Cook, miembro de la junta directiva de la Reserva Federal, ha aumentado la preocupación en los mercados globales. Un tribunal federal dictaminó recientemente que la mayoría de los aranceles impuestos durante la era Trump son ilegales, pero mantuvo los aranceles vigentes a la espera de nuevos procedimientos, lo que deja la política comercial en el limbo y refuerza aún más las estrategias defensivas de mercado. Además, la inclusión de la plata en la lista estadounidense de minerales críticos aumenta su importancia estratégica, lo que aumenta la posibilidad de una futura volatilidad de precios impulsada por las políticas.

El oro y la plata brillan

Tanto el oro como la plata han superado niveles de resistencia clave (3450 dólares para el oro, 40 dólares para la plata), lo que ha provocado un aumento repentino de la demanda y reforzado la tendencia alcista. En general, el sector de los metales preciosos está experimentando una combinación única de factores favorables, rara vez vista de forma tan sincronizada, que se traduce en precios récord, una demanda sostenida de ETF (desde principios de año, las acciones de oro en ETF han aumentado un 12 %, mientras que las de plata un 13 %) y cambios estructurales en la estrategia de los inversores respecto al riesgo y la cobertura. Técnicamente, ambas materias primas mantienen sus tendencias alcistas a largo plazo.