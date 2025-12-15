El precio del cacao se hunde un 6%

El precio del cacao está experimentando una fuerte caída tras un período de fuertes alzas entre finales de noviembre y principios de diciembre. Este repunte anterior se vio impulsado por las nuevas previsiones de un excedente de oferta para toda la temporada anterior y la persistente incertidumbre sobre los niveles de cosecha actuales. Además, el precio actual es aproximadamente la mitad del nivel registrado en diciembre de 2024, cuando las expectativas sobre el rendimiento del cacao en los países africanos eran muy pesimistas.

El precio del cacao se aleja de sus máximos

Actualmente, no solo han mejorado las perspectivas de cosecha en el continente, sino que las perspectivas de producción en los países latinoamericanos también están aumentando. Ecuador podría convertirse en el segundo mayor productor de cacao del mundo el próximo año, desplazando a Ghana. Sin embargo, la posición de Costa de Marfil como líder de la producción se mantiene relativamente segura. Los últimos datos sobre las entregas de cacao en la temporada actual muestran, por primera vez, un excedente de oferta en comparación con la temporada anterior. La escasez de entregas al comienzo de esta temporada se debe principalmente a problemas de transporte.

Igualmente importante es la noticia de que el Gobierno de Costa de Marfil ha autorizado al regulador local, Le Conseil du Café-Cacao (CCC), a comprar aproximadamente 200.000 toneladas de cacao a los agricultores. Esta intervención busca rescatar a los exportadores locales que, ante la caída de los precios, amenazaron con incumplir los contratos a plazo suscritos a niveles más altos. Las compras buscan desbloquear los puertos y mitigar una ola de quiebras entre los exportadores, pero el CCC posteriormente tendrá que vender estos granos en el mercado internacional, lo que implica un aumento futuro de oferta. Actualmente, los exportadores locales han dejado de comprar granos a los agricultores, ya que poseen inventario previamente adquirido que ahora deben vender a un precio más bajo en el mercado internacional que su precio de compra original.

El precio del cacao retrocede hoy hasta el nivel de 6.000 dólares, tras haber probado la media móvil de tres meses y el último máximo mensual a finales de la semana pasada. El rango de 5.750 dólares por tonelada actúa actualmente como un nivel crítico de soporte técnico para los precios.

Precio del cacao

Cabe destacar que los últimos datos de la CFTC mostraron que el número de posiciones cortas no comerciales superó al de las posiciones largas. Esta es la primera vez que esto ocurre desde 2022.