💣El ORO y la PLATA vuelven a la carga después del acuerdo de paz en Oriente Medio

Los precios del oro y la plata vuelven a la carga y se anotan subidas importantes en la jornada de hoy. La plata lleva la delantera y sube un 4%, mientras el oro lo hace en más de un 2%. ¿Por qué la paz impulsa estos activos?





El oro y la plata reaccionan de manera positiva al acuerdo de paz

El oro y la plata están subiendo con fuerza en la jornada de hoy. Esto era algo de esperar si se llegaba a un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán. La cuestión es el por qué.

El oro se beneficia de los tipos de interés negativos. Es decir, cuando la inflación es superior a los tipos de interés. Este era el caso en esta guerra de Oriente Medio. Sin embargo, el oro no repuntó. El motivo de esto es que la inflación tenía un foco muy claro, que era la subida de los precios del petróleo por culpa del cierre del estrecho de Ormuz. Además, era una inflación que se esperaba que se relajara cuando la guerra finalizara. Aunque esto todavía está por ver y es probable que los precios del crudo todavía no alcancen los niveles previos, con una inflación tan momentánea los inversores no se decidieron por el oro. De hecho, el conflicto provocó un aumento de los rendimientos de la deuda pública en la mayoría de economías. Mayores tipos de interés reducen el atractivo del oro, que es un activo que no genera rendimientos.

Además, hay otro punto importante: el dólar. El oro y el dólar tienen una correlación inversa, lo que significa que cuando uno sube el otro suele bajar. En ese sentido, el incremento de los precios del petróleo, que cotiza en dólares, causó un aumento de la demanda de dólares para poder comprar ese crudo ahora a un mayor precio. Esto terminó de dar el punto negativo para el oro.

Ahora, con el fin del conflicto, todo empieza a darse la vuelta y el oro y la plata recuperan terreno. Las subidas no son tan elevadas como en otros activos, pero deberían descontinuar las subidas si todo sale bien y el viernes tenemos la firma del acuerdo de paz. Eso sí, el inversor no debe acostumbrarse a que estos activos experimenten subidas como las vividas en los últimos años, ya que hablamos de un caso excepcional.

En definitiva, el oro entra de nuevo en el tablero inversor y puede ganar popularidad a medida que los precios del petróleo caen y el dólar pierde terreno.