El petróleo cae pese a las tensiones en Oriente Medio 🚨 ¿Riesgo de interrupciones en las refinerías en otoño de 2026?

Los futuros del crudo Brent han borrado prácticamente todas sus alzas intradía. El mercado parece considerar los ataques de Irán contra Israel, en primer lugar, como un hecho aislado, un mensaje que el propio Teherán pareció transmitir de forma implícita. En segundo lugar, Israel se ha abstenido de responder, algo que los inversores podrían interpretar como una señal de que las negociaciones entre Estados Unidos e Irán están entrando realmente en una fase decisiva.

El presidente Trump reforzó hoy esa percepción al restar importancia a los ataques iraníes. Como resultado, el mercado petrolero está ignorando en gran medida la confrontación geopolítica en Oriente Medio, a pesar de las previsiones cada vez más preocupantes sobre los inventarios globales. Si la actual situación de bloqueo se prolonga hasta octubre de 2026, las refinerías podrían enfrentarse a importantes desafíos logísticos e interrupciones en la producción de combustibles y productos refinados.

Fuente: Bloomberg, JPMorgan, Kpler, EIA, IEA, OilChem, PAJ, Singapore, JODI

Por ahora, hay pocas evidencias de destrucción de demanda en el mercado del petróleo, mientras que los datos económicos globales siguen mostrando un panorama al menos moderadamente favorable. En Estados Unidos, el crecimiento económico continúa siendo lento, pero positivo, mientras que la actividad en los sectores manufacturero y de servicios de China permanece claramente por encima de niveles asociados a una recesión.

En conjunto, estos factores apuntan a un escenario en el que un cierre prolongado del estrecho de Ormuz podría comenzar a tener un impacto significativo en los mercados energéticos después del verano, especialmente si no se alcanza una solución diplomática. Trump también afirmó ayer que Estados Unidos podría considerar una operación de tipo comando en Irán si las negociaciones de paz finalmente fracasan.