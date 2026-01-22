El petróleo cae por debajo de los 64 dólares tras los datos de la EIA. El gas natural cae a pesar del informe favorable de inventarios

Los datos del mercado energético de Estados Unidos publicados hoy apuntaron a un sólido aumento de los inventarios de petróleo crudo y a una caída mayor a la esperada en las reservas de gas natural. Como resultado, los precios del petróleo registraron una leve caída hacia la zona de USD 64 por barril. En tanto, el informe “favorable” para el gas natural activó tomas de utilidades, aunque el escenario base sigue siendo la continuidad de la fuerte tendencia alcista. Inventarios de petróleo crudo (EIA): +3,602 millones de barriles (previsión: -0,108 M ; previo: +3,391 M ).

Inventarios de gasolina (EIA): +5,977 millones de barriles (previsión: +1,466 M ; previo: +8,977 M ).

Inventarios de destilados (EIA): +3,348 millones de barriles (previsión: 0 M ; previo: -0,029 M ).

Inventarios de crudo en Cushing (EIA): +1,478 millones de barriles (previo: +0,745 M ).

Almacenamiento de gas natural (EIA): -120 bcf (previsión: -98 bcf; previo: -71 bcf).

