El precio del cacao sube un 5% por el clima extremo en África occidental

Los precios de cacao (CACAO) en el ICE subieron más de un 5% hoy, debido a que los informes sobre condiciones climáticas extremas (sequías y fuertes lluvias) en África, junto con la preocupación por el suministro, han desencadenado una importante ola de cobertura de posiciones cortas, obligando a los operadores (especialmente a los comerciales) que habían estado apostando por una caída de precios a cerrar sus posiciones.

Las entregas de cacao desde Costa de Marfil en la temporada 2024/2025 en curso cayeron un 2% interanual al 10 de agosto. El ritmo de los envíos desde este importante país productor se ha desacelerado, mostrando ahora un aumento interanual del 6%, en comparación con el 35% interanual de diciembre. Los inventarios portuarios monitoreados por el ICE han caído a un mínimo de casi dos meses, con 2,283 millones de sacos.

Los dos mayores productores de cacao del mundo, Ghana y Costa de Marfil, enfrentan condiciones de sequía, a pesar de las fuertes lluvias en algunas partes de África Occidental (Nigeria, Camerún). Hasta el momento, se han registrado lluvias torrenciales en ciertas zonas, incluyendo Camerún, pero su intensidad ha amenazado la calidad del grano, ya que los agricultores no han podido secar adecuadamente la cosecha.

Agricultores de Costa de Marfil, citados por Bloomberg, afirmaron que, a pesar del mal tiempo, están observando mejores condiciones para los llamados cherelles para la próxima temporada 2025-2026. En contraste, los productores de Ghana informan del marchitamiento del cherelle, mientras que en Nigeria, las fuertes lluvias han interrumpido el secado industrial del grano. Las condiciones son algo mejores en el suroeste del país.

Lindt & Spruengli (LISN.CH) recortó en julio su pronóstico de margen debido a una disminución mayor de lo esperado en las ventas de chocolate del primer semestre de 2025. El mayor fabricante de chocolate por contrato del mundo, Barry Callebaut (BARN.CH), también redujo su pronóstico de volumen de ventas el mes pasado, citando los precios persistentemente altos del cacao (reportando una caída de casi el 10% entre marzo y mayo, la caída trimestral más pronunciada en una década).

La preocupación por la demanda no afecta a los futuros, ya que el mercado prevé que la escasez estructural de cacao persista durante más tiempo. Una solución duradera a los problemas de enfermedades del cacao podría requerir soluciones tecnológicas avanzadas a largo plazo, como la terapia de edición genética CRISPR (que ya está siendo probada por Mars). El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo de Camerún trabaja en variedades híbridas de cacao resistentes a la intemperie. El riesgo climático continúa reforzando una perspectiva alcista del mercado.

Observaciones clave del informe CoT (datos al 5 de agosto)

El Compromiso de los Comerciantes (datos de la CFTC) muestra que los productores/comerciantes y otras entidades comerciales directamente involucradas en la cobertura del cacao esperan una caída de los precios, considerando los niveles actuales como atractivos para la venta.

Los grandes especuladores —la categoría denominada Dinero Gestionado— esperan una subida de precios y se posicionan en contraposición directa de los comerciales, que han estado bajo una fuerte presión hoy. Los especuladores aumentaron sus posiciones largas en 464 contratos la semana pasada, mientras que añadieron solo 125 a sus posiciones cortas. Por otro lado, los participantes comerciales en ICE redujeron sus posiciones largas y cortas, pero se mantienen firmemente en posiciones cortas netas.

Los mayores especuladores controlan alrededor del 25% de todas las posiciones cortas de cacao (mantenidas por cuatro entidades anónimas), en comparación con el 15-17% de las posiciones largas, lo que sugiere que las principales instituciones son las principales vendedoras en corto.

Los comerciales están cubriendo la producción futura ante la caída de precios, mientras que los especuladores apuestan por la continuación de la tendencia alcista. El repunte del cacao de hoy probablemente refleja la liquidación de grandes posiciones cortas comerciales y está impulsando las ganancias de las posiciones largas especulativas.

Fuente: CFTC

Cotización del Cacao

Los precios del cacao están probando el límite superior de la "línea de menor resistencia", con un fuerte soporte emergente en torno a los 7.700-8.000 USD por tonelada. Los siguientes niveles significativos se sitúan en el rango de 9.500-10.000 USD por tonelada, donde se estancó el último repunte. Parece que un perfil de demanda de cacao plano o ligeramente más débil no es suficiente para enfriar el mercado, dado el difícil contexto de oferta en regiones clave. Probablemente se necesitaría una caída drástica del volumen de pedidos para lograr una normalización sostenida de los precios.

Fuente: xStation5