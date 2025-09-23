El precio del platino sube un 4%

Las expectativas de recortes en los tipos de interés en EE. UU., los precios récord del oro, que se acercan a los 3790 dólares por onza, y la depreciación del dólar impulsan las eufóricas ganancias del mercado del platino, que hoy ha subido un 4,3 %. En los últimos días, las entradas netas de ETF de oro alcanzaron su nivel más alto desde 2021.
La perspectiva de tasas de interés más bajas en EE. UU. (así como recortes de tipos en otros bancos centrales) impulsa la liquidez global y el impulso crediticio, lo que se traduce naturalmente en una mayor demanda de platino al contado, no solo para fines de inversión, sino también para aplicaciones industriales y automotrices.
Los datos estadounidenses de hoy fueron más débiles de lo esperado (PMI de septiembre, índice regional de la Fed de Richmond), mientras que los funcionarios de la Reserva Federal (incluida Michelle Bowman) señalaron el aumento de los riesgos de un deterioro significativo del mercado laboral, lo que podría obligar a la Fed a tomar medidas aún más agresivas. Los inversores ahora prevén al menos dos recortes de tipos más en EE. UU. este año. El alza en los precios del oro no solo está impulsando el interés por los metales preciosos en general, sino que también está recuperando la popularidad del platino en el sector joyero. El interés por el platino como una alternativa de lujo, más barata y menos común al oro ha aumentado tras años de demanda latente de joyería de oro blanco.
Precio del Platino
Los precios del platino subieron casi un 5% hoy, alcanzando máximos históricos anteriores de alrededor de 1.480 dólares por onza, donde surgió la primera ola fuerte de presión de venta.
El platino cerca de su máximo histórico impulsado por la demanda de metales preciosos y las expectativas de recortes de tasas de la Fed. Fuente: xStation5
