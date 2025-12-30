Hoy conoceremos las actas de la reciente reunión de la Fed

El punto central del calendario macroeconómico de hoy son las actas de la última reunión de la Fed. A pesar del tono moderado de la conferencia de prensa de Jerome Powell y la ausencia de grandes preocupaciones sobre la inflación, el mercado de swaps actualmente estima en un 58% las probabilidades de otro recorte de tipos antes de finales de marzo. El dato clave será la cifra de divisiones dentro de la Fed. Hoy también conoceremos el índice de precios de la vivienda en EE. UU. y el PMI manufacturero de Chicago. Por otro lado, la publicación clave para la apertura de mañana serán las lecturas del PMI de China. Calendario económico del día 15:00 – Índice de precios de la vivienda de octubre en EE. UU. Dato previo del 1,7% interanual

Previsión del 0,1% intermensual. Dato previo del 0,0%. 15:00 – Índice de precios de la vivienda S&P/CS Composite de octubre en EE. UU. Previsión de 1,1% interanual. Dato previo de 1,4%. 15:45 - Lecturas del PMI de diciembre en China PMI de Chicago: Previsión de 39,8. Dato previo de 36,3. 20:00 - Actas de la última reunión de la Fed 22:30 - Informe de la EIA en EE. UU. Variación semanal de inventarios de petróleo crudo (API): Anterior 2,4 millones. 02:30 - Lecturas del PMI de diciembre en China PMI Compuesto Chino: Anterior: 49,7.

PMI Manufacturero: Pronóstico: 49,4. Anterior: 49,2.

PMI No Manufacturero: Pronóstico: 49,8. Anterior: 49,5.

PMI Manufacturero Caixin: Pronóstico: 49,7 intermensual. Anterior: 49,9.

