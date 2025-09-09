El S&P 500 abre plano aguantando los 6.500 puntos

Las bolsas de valores de EE. UU. comenzaron la jornada con cierta cautela; hoy también registran ligeros avances Los inversores se mantienen cautelosos, con la atención puesta en los próximos datos clave de inflación y los resultados de Oracle. El S&P 500 ha comenzado plano la sesión sin demasiados movimientos relevantes.

El S&P 500 muestra resiliencia

Los índices continúan su tendencia alcista, impulsados ​​por la fuerte demanda de empresas de tecnología e inteligencia artificial. El crecimiento del mercado global se sustenta en las crecientes expectativas de recortes de tipos de la Fed, respaldadas por datos de empleo más débiles, que redujeron el rendimiento de los bonos, y el dólar se debilitó a su nivel más bajo en aproximadamente siete semanas. Mientras tanto, el oro alcanzó nuevos máximos.

A la luz de las próximas lecturas del IPC y el IPP, los inversores seguirán de cerca las pistas sobre las próximas decisiones de la Fed, en particular si los datos débiles confirmarán el escenario de recortes de tipos a finales de este año. El mercado también espera una revisión a la baja de los datos de empleo, que se espera que sean récord.

Los compradores siguen mostrando fortaleza en el gráfico. El S&P 500 ha mostrado resiliencia y la reciente corrección se recuperó rápida y completamente, reanudando la tendencia alcista sin mayores problemas. El precio volvió a superar el límite inferior del canal de tendencia alcista y actualmente se acerca al último máximo histórico, que actualmente constituye la única resistencia evidente para el precio. En caso de una desaceleración del crecimiento o caídas, es muy probable que se produzca una consolidación, donde los límites se encuentran entre el último máximo histórico y un sólido soporte en torno a los 6300 dólares.

Noticias de empresas

Robinhood (HOOD.US), Applovin (APP.US) — La empresa detrás de la aplicación de inversión Robinhood y Applovin, que produce aplicaciones empresariales, subieron más del 8%. Esto se debe a que ambas compañías se unirán al índice S&P 500. Esta distinción no solo representa un prestigio, sino que también ofrece beneficios tangibles en forma de asignación de capital por parte de inversores e instituciones centradas en invertir en el índice bursátil más grande del mundo.

Verizon (VZ.US), AT&T (T.US): Las empresas de telecomunicaciones están perdiendo significativamente, con un promedio superior al 4%. Esto se debe a la venta de Echostar SpaceX. Esta compra aumenta significativamente la competitividad de los productos de SpaceX, incluyendo Starlink. Todo indica que los proveedores tradicionales de internet perderán otra porción de cuota de mercado.

Atlassian (TEAM.US): El proveedor de software empresarial subió más del 6% en la apertura. La compañía anunció que se retirará del negocio de centros de datos y migrará a sus clientes a la nube.

Unitedhealth Group (UNH.US) — El líder del mercado de seguros de salud en EE.UU. sube más del 3% tras recibir evaluaciones positivas de sus planes y recomendaciones de los bancos de inversión.

¿Cómo invertir en el S&P 500?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.