El S&P 500 cae a pesar del repunte de las grandes tecnológicas

El S&P 500 cae hoy a pesar de los recientes resultados de las grandes tecnológicas, que resultan tranquilizadores en medio de la preocupación por la posible sobrevaloración de las megacapitalizaciones tecnológicas y la sobreinversión en IA. Los índices estadounidenses cotizan mayoritariamente en negativo, considerando la postura moderadamente restrictiva de la Fed sobre los tipos de interés y los datos de inflación, superiores a lo esperado. La inflación estadounidense aumentó en junio, con el índice de precios PCE subiendo un 0,3%, ya que los aranceles comenzaron a elevar los precios de los bienes. La inflación anual alcanzó el 2,6%, mientras que la inflación subyacente se mantuvo en el 2,8%. El gasto del consumidor aumentó un 0,3%, recuperándose del estancamiento de mayo. A pesar de las presiones arancelarias, la Fed mantuvo los tipos estables, pero insinuó que los efectos sobre los precios podrían prolongarse. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

Las acciones tecnológicas lideran el mercado hoy, con Servicios de Comunicación impulsado por el aumento del 12% de Meta tras sus sólidos resultados. Este avance ayudó a compensar la caída del 8% de Paramount Global antes de sus resultados. Microsoft también subió un 5% tras superar con creces las expectativas de ganancias, impulsando su capitalización bursátil por encima de los 4 billones de dólares. Nvidia (NVDA.US: +1,6%) y Amazon (AMZN.US: +4,3%) se sumaron al repunte, mientras que Apple (AAPL.US) se mantuvo estable antes de su presentación de resultados. Rendimiento actual de los sectores del S&P 500. Fuente: Bloomberg Finance LP Noticias de empresas: Arm Holdings (ARM.US) se desploma un 10% después de que las previsiones de beneficios del segundo trimestre no cumplieran con las expectativas debido al aumento del gasto en I+D vinculado a la IA. Si bien los ingresos se mantuvieron dentro de los límites, la previsión de beneficios se quedó corta. El director ejecutivo Haas destacó las ganancias a largo plazo derivadas de las inversiones centradas en IA, como el proyecto Stargate con OpenAI. Los inversores se mantienen cautelosos ante la debilidad del sector de los chips y la preocupación por los aranceles. EBay (EBAY.US) sube un 17% antes del mercado después de que los resultados del segundo trimestre superaran las estimaciones y las previsiones impresionaran. El GMV de la categoría de enfoque aumentó un 10%, mostrando un impulso en los segmentos principales. Los analistas mejoraron la calificación de la acción, citando el crecimiento estructural, la resiliencia de la demanda y la expansión del margen. EE. UU. y los artículos de colección lideraron las ganancias. Las perspectivas para el tercer trimestre indican estabilidad a pesar de la incertidumbre macroeconómica y regulatoria. Meta (META.US) subió un 12% gracias a que los resultados del segundo trimestre superaron las expectativas, con un crecimiento de los ingresos del 22% impulsado por la solidez de los precios de los anuncios y el uso en toda su familia de aplicaciones. El gasto de capital relacionado con la IA está aumentando, con una posible inversión de 100 000 millones de dólares en 2026. A pesar de las continuas pérdidas de Reality Labs, los sólidos márgenes (43 %) y las ganancias publicitarias (+9 % en precios) respaldan una inversión agresiva en infraestructura de IA. Microsoft (MSFT.US) subió un 5 % antes de la apertura del mercado tras los sólidos resultados del cuarto trimestre, impulsados por un crecimiento del 39 % de Azure y una amplia solidez en la nube. El BPA y los ingresos superaron las estimaciones, lo que alivió las preocupaciones de los inversores sobre el gasto de capital. Los analistas celebraron el impulso de la IA y su adopción empresarial. Los fabricantes de chips y sus competidores en software se recuperaron, con Copilot superando los 100 000 000 de usuarios. El gasto de capital alcanzó los 24 200 millones de dólares. Las acciones de Qualcomm (QCOM.US) cayeron alrededor de un 4,2 % en las operaciones posteriores al cierre del mercado tras los resultados dispares del tercer trimestre y unas perspectivas cautelosas. Si bien los ingresos generales y el BPA superaron las estimaciones, el crecimiento de los ingresos por telefonía móvil fue inferior a las expectativas, probablemente afectado por el avance de la demanda impulsado por las tarifas. Los segmentos de automoción e IoT mostraron fuertes ganancias. Los analistas mantienen opiniones dispares, pero prevén potencial de crecimiento a largo plazo. Western Digital (WDC.US) subió un 6,7% tras superar las expectativas del cuarto trimestre y las optimistas previsiones del primer trimestre. La fuerte demanda de la nube, la escasez de discos duros y el impulso de las unidades de alta capacidad impulsaron los márgenes y los ingresos. Los analistas prevén un aumento en el margen bruto, el BPA y la recompra de acciones. Las necesidades de IA y almacenamiento hiperescalable impulsan el crecimiento a largo plazo. Las acciones superan a las de su competidor Seagate. ¿Cómo invertir en el S&P 500? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.