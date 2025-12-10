El S&P 500 frena en los 6.830 puntos

El sentimiento en Wall Street se mantiene en calma antes de la decisión de la Fed, cuyos resultados —junto con las nuevas proyecciones económicas— conoceremos a las 20:00. Por su parte, el presidente de la Fed, Jerome Powell, hablará a las 20:30. El S&P 500 corrige un 0,15% en estos momentos.

Cotización del S&P 500

Fuente : Plataforma de XTB

Empresas destacadas del S&P 500

Braze, una plataforma de gestión de interacción con clientes, sube un 15,2% tras entregar una actualización del tercer trimestre mejor de lo esperado. La compañía reportó 191 millones de $ en ingresos, superando la estimación de consenso de 184 millones de $ según LSEG. El beneficio ajustado alcanzó 0,06$ por acción, en línea con las expectativas, pero el fuerte crecimiento en ingresos impulsó el repunte.

GE Vernova sube casi un 10% tras indicar que los ingresos de 2025 se encaminan hacia la parte alta de su guía. La empresa además duplicó su dividendo trimestral, llevándolo a 0,50$ por acción desde 0,25$.

Cracker Barrel baja un 0,8% en operaciones posteriores al cierre, tras publicar ingresos trimestrales más débiles de lo esperado. La compañía generó 797,2 millones de $, ligeramente por debajo de los 800,3 millones de $ proyectados por analistas. A pesar de ello, Cracker Barrel informó una pérdida ajustada menor de lo temido.

Blue Owl Capital retrocede un 2,6% después de que Raymond James mejorara su recomendación de Market Perform a Strong Buy. La analista Wilma Burdis señaló que los riesgos de rescates parecen “manejables” y que la firma está en posición de cumplir con los retiros, eliminando un factor que había presionado al sentimiento.

GameStop retrocede un 6,4% tras publicar resultados del tercer trimestre que mostraron una debilidad persistente en ingresos. La empresa reportó 0,24$ en EPS ajustado sobre 821 millones de $ en ingresos, quedando por debajo de al menos una estimación de analistas que anticipaba más de 900 millones de $. Las cifras subrayan las dificultades de la compañía para estabilizar su negocio principal a pesar de medidas de reducción de costes.

AeroVironment baja un 11% después de que el fabricante de drones reportara una fuerte decepción en sus beneficios. La firma registró 0,44$ por acción en utilidades del segundo trimestre fiscal, muy por debajo de los 0,78$ esperados por los analistas. La cifra opacó un comentario operativo que, por lo demás, era estable.

Reunión de la Fed

El mercado descuenta que la Fed aplicará un recorte de 25 puntos básicos. Se espera un mensaje moderado (dovish), pero con un dot plot inclinado hacia el sesgo restrictivo (hawkish).



Las señales del balance (compras de Treasury bills) son discretamente favorables para la liquidez y los activos de riesgo. El verdadero motor del mercado no será el recorte en sí, sino cómo de moderado suene Powell y cuánto de divididos se muestren los votos de la Fed



Un "libro de Beige" débil y los datos de ADP dan a Powell margen para justificar una política más flexible. En la conferencia de prensa, se espera que:

Enfatice el enfriamiento de las condiciones laborales

Señale una presión inflacionaria limitada

Reconozca que algunos miembros aún se oponen a más recortes

Esta mezcla —mensaje moderado pero reconociendo posturas más duras— será clave para el sentimiento de riesgo.

Desacuerdos visibles en la Fed

Se espera un desacuerdo abierto, probablemente de Schmid (Kansas City), a favor de no realizar un recorte. Hasta cinco miembros podrían indicar discretamente que no quieren recortar mediante el dot plot. Esta dinámica entre una minoría restrictiva y la coalición moderada de Powell moldeará la interpretación del mercado sobre la trayectoria futura de la Fed.

¿Qué podemos esperar del Dot Plot?

La Fed probablemente mantendrá:

75 pb de recortes en 2025.

Solo un recorte de 25 pb en 2026.

Solo un recorte de 25 pb en 2027.

Actualmente, los mercados descuentan una flexibilización mucho mayor. Cualquier brecha entre el dot plot de la Fed y el precio de mercado puede generar volatilidad.

¿Qué podemos esperar de la política de la Fed en 2026?

A partir de enero de 2026, es probable que la Fed:

Inicie compras de Treasury bills (alrededor de 10.000–15.000 millones de $ mensuales).

Busque mantener las reservas en niveles “amplios”, ya que actualmente están rozando niveles “escasos”

Esto representa un giro lento fuera del QT, favorable para: las condiciones de liquidez, los mercados monetarios y los activos de riesgo.

Aunque Powell podría estar en minoría dentro del Fed entre quienes desean otro recorte el próximo año, la debilidad reciente de los datos refuerza su postura. Powell necesita proyectar unidad pese a la presencia de miembros con sesgo más restrictivo (hawkish).

El escenario de un crecimiento algo más firme y una inflación descendente podría seguir apoyando el sentimiento en Wall Street.

Fuente: Bloomberg Finance L.P

¿Cómo invertir en el S&P 500?



Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.