El Dax 40 se detiene en el soporte de 24.000 puntos

Los índices europeos registran ligeras bajadas, con el Euro Stoxx cayendo un 0,18% y el Cac 40 retrocediendo un 0,27%. La limitada volatilidad actual se debe al momento de espera de la reunión de la Fed, que vendrá acompañada de la publicación de nuevas previsiones económicas y del diagramas de puntos.

Cotización del Dax 40

El Dax 40 cae un 0,5% en estos momentos pero se mantiene por encima de la media móvil exponencial de 50 días (curva azul en el gráfico) y la media móvil exponencial de 100 días (curva morada). Si el Dax 40 se mantiene por encima de las curvas mencionadas, podría iniciar un nuevo impulso alcista hasta sus máximos históricos recientes.

En paralelo, las acciones de las compañías mineras de metales preciosos están subiendo debido a que el precio de la plata cotiza en máximos.

Fuente: Plataforma de XTB

Los fabricantes de automóviles europeos han experimentado un repunte (el índice Stoxx 600 Autos & Parts ha subido un 13% desde mediados de octubre), pero aún se enfrentan a un segundo año consecutivo de caídas.

Fuente: Bloomberg Financial Lp

Pese a ello, la demanda está mejorando gradualmente, sobre todo gracias a los modelos eléctricos más baratos, la mayor parte de las buenas noticias ya se reflejan en las valoraciones, que han vuelto a situarse por encima de sus medias de largo plazo.

Fuente: Bloomberg Financial Lp

El sector sigue siendo estructuralmente débil debido a la disminución de la cuota de mercado, especialmente en Asia, la creciente competencia china y los costes aduaneros. Las previsiones de beneficios se han estabilizado, pero aún no se vislumbra una mejora clara. Barclays cree que el posible punto de inflexión en el impulso de los beneficios ya se ha reflejado en el precio de las acciones. Citi ha rebajado sus previsiones de ventas para los fabricantes alemanes en China, y Deutsche Bank predice una demanda estable, pero no espectacular, en 2026. Un factor positivo es la posible relajación de la presión regulatoria: Bank of America prevé que la prohibición de la venta de coches con motor de combustión podría posponerse al menos cinco años, lo que beneficia a empresas como BMW, Renault, Volkswagen y Ferrari.