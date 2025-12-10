El Dax 40 se detiene en el soporte de 24.000 puntos

- El Dax 40 retrocede en una jornada negativa para los principales índices europeos.
- El Dax 40 retrocede en una jornada negativa para los principales índices europeos.
Los índices europeos registran ligeras bajadas, con el Euro Stoxx cayendo un 0,18% y el Cac 40 retrocediendo un 0,27%. La limitada volatilidad actual se debe al momento de espera de la reunión de la Fed, que vendrá acompañada de la publicación de nuevas previsiones económicas y del diagramas de puntos.
Cotización del Dax 40
El Dax 40 cae un 0,5% en estos momentos pero se mantiene por encima de la media móvil exponencial de 50 días (curva azul en el gráfico) y la media móvil exponencial de 100 días (curva morada). Si el Dax 40 se mantiene por encima de las curvas mencionadas, podría iniciar un nuevo impulso alcista hasta sus máximos históricos recientes.
En paralelo, las acciones de las compañías mineras de metales preciosos están subiendo debido a que el precio de la plata cotiza en máximos.
Los fabricantes de automóviles europeos han experimentado un repunte (el índice Stoxx 600 Autos & Parts ha subido un 13% desde mediados de octubre), pero aún se enfrentan a un segundo año consecutivo de caídas.
Pese a ello, la demanda está mejorando gradualmente, sobre todo gracias a los modelos eléctricos más baratos, la mayor parte de las buenas noticias ya se reflejan en las valoraciones, que han vuelto a situarse por encima de sus medias de largo plazo.
El sector sigue siendo estructuralmente débil debido a la disminución de la cuota de mercado, especialmente en Asia, la creciente competencia china y los costes aduaneros. Las previsiones de beneficios se han estabilizado, pero aún no se vislumbra una mejora clara. Barclays cree que el posible punto de inflexión en el impulso de los beneficios ya se ha reflejado en el precio de las acciones. Citi ha rebajado sus previsiones de ventas para los fabricantes alemanes en China, y Deutsche Bank predice una demanda estable, pero no espectacular, en 2026. Un factor positivo es la posible relajación de la presión regulatoria: Bank of America prevé que la prohibición de la venta de coches con motor de combustión podría posponerse al menos cinco años, lo que beneficia a empresas como BMW, Renault, Volkswagen y Ferrari.
Resumen diario: mercados en rojo y se enfría el rally tecnológico
Tres mercados clave para seguir la próxima semana (12.12.2025)
Rivian Automotive: ¿estrella emergente o burbuja en el mercado EV?
Las tecnológicas caen en bolsa
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.