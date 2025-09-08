El S&P 500 por encima de los 6.500 puntos

Wall Street, y en concreto el S&P 500, ha abierto la semana con optimismo, impulsado por las expectativas de un recorte de tipos de la Fed la próxima semana ,posiblemente de 50 puntos básicos, y la creciente especulación sobre una política monetaria más moderada. El Nasdaq y el S&P 500 avanzan, mientras que el Dow Jones se queda atrás, lo que refleja cautela ante la publicación clave del IPC de EE. UU.

Volatilidad de las acciones que cotizan en EE. UU. Las tecnológicas se destacan como las de mejor rendimiento hoy, mientras que los sectores de salud, farmacéutico, financiero e industrial presentan un sentimiento entre mixto y negativo. Fuente: xStation5

Noticias de empresas:

AppLovin (APP.US), Robinhood Markets (HOOD.US) y Emcor Group Inc. (EME.US) registran avances después de que S&P Dow Jones Indices anunciara que sus acciones se incorporarían al índice S&P 500. Dianthus Therapeutics (DNTH.US) subió un 3% tras demostrar que su ensayo de fase 2 con claseprubart produjo mejoras rápidas y estadísticamente significativas en pacientes con miastenia grave generalizada, con una eficacia observada desde la semana 1. Tanto la dosis de 300 mg como la de 600 mg tuvieron un buen rendimiento, con una seguridad favorable, lo que respalda los planes para un ensayo de fase 3 que comenzará en 2026.

Las acciones de EchoStar se dispararon un 17% tras el anuncio de que SpaceX comprará las licencias de espectro AWS-4 y del bloque H de la compañía por aproximadamente 17 000 millones de dólares, pagando hasta 8500 millones de dólares en efectivo, la misma cantidad en acciones y cubriendo 2000 millones de dólares en intereses de la deuda de EchoStar hasta 2027. El acuerdo resuelve las investigaciones de la FCC, ayuda a EchoStar a reducir su deuda de 25 000 millones de dólares y refuerza la apuesta de SpaceX por los servicios móviles directos a dispositivos, complementando su red Starlink. Ideaya Biosciences (IDYA.US) cae un 4% a pesar del informe que indica que los primeros datos de la Fase 1 mostraron que su fármaco contra el cáncer de pulmón, IDE849, codesarrollado con Hengrui Pharma, obtuvo una tasa de respuesta general del 74% y una tasa confirmada del 58% en todos los entornos de tratamiento, con una mediana de supervivencia libre de progresión (SSP) de 6,7 meses. RBC afirmó que los resultados sugieren un potencial excepcional.

Qualcomm y Google Cloud se unen para incorporar agentes de IA multimodales a los vehículos, combinando el Agente de IA Automotriz de Google, con tecnología Gemini, con el Chasis Digital Snapdragon de Qualcomm. La colaboración combina la inferencia en el dispositivo y en la nube para lograr experiencias más rápidas y personalizadas, ofreciendo a los fabricantes de automóviles un conjunto de herramientas y una arquitectura de referencia para acelerar el desarrollo de vehículos definidos por software.

Cotización del S&P 500

El índice aún no se ha recuperado por completo de la ola de ventas posterior al NFP, aunque el sentimiento se mantiene respaldado por un repunte generalizado de la renta variable mundial antes de eventos políticos clave, como el voto de confianza del primer ministro francés y la próxima publicación del IPC estadounidense el jueves. El RSI se acerca a la zona de sobrecompra, pero el historial sugiere que es improbable que el repunte de la renta variable estadounidense se revierta sin una señal macroeconómica significativamente negativa que indique una desaceleración capaz de presionar significativamente las ganancias corporativas. Desde un punto de vista técnico, la tendencia alcista debería ser segura mientras el precio se mantenga por encima del soporte clave de 6450.

¿Cómo invertir en el S&P 500?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del S&P 500. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF VUAA.UK (dólares) o el P500.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.