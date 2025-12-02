A pesar de décadas de estancamiento, la economía japonesa sigue siendo una de las más grandes del mundo, y el yen japonés sigue siendo una de las divisas más importantes. Un elemento indispensable de este panorama financiero es el llamado "carry trade".

¿Cómo se utiliza el "carry trade"?



El "carry trade" es un método utilizado por inversores institucionales para beneficiarse de los diferenciales de tipos de interés. En este caso, entre EE. UU. y Japón. Aprovechando los tipos de interés ultrabajos en Japón, los inversores piden prestados yenes, compran dólares con ellos y luego adquieren bonos estadounidenses, cuyos tipos de interés son superiores al coste de los préstamos en Japón. Esta estrategia conlleva un importante riesgo cambiario y de tipos de interés. El "carry trade" funciona mientras exista una diferencia significativa entre los tipos de interés y los rendimientos de los bonos. Esta diferencia entre EE. UU. y Japón disminuye sistemáticamente. El aumento de los fenómenos negativos y la presión sobre el Banco de Japón (BoJ) han obligado al fin del programa de control de rendimientos y al inicio de subidas de tipos de interés sin precedentes.

El yen está atrapado en los problemas estructurales de la economía japonesa. El yen no puede debilitarse demasiado, ya que el país tendría dificultades para permitirse las importaciones, de las que depende críticamente. Una notable subida de los tipos de interés (para los estándares de un país desarrollado) podría provocar el colapso del sistema financiero japonés debido a la gigantesca deuda japonesa, que en su mayor parte está en manos de bancos japoneses.

La diferencia de tipos de interés entre EE. UU. y Japón es del 3,5%, lo que facilita las ganancias del "carry trade", pero ejerce una presión continua sobre el yen, que ya ha perdido la mitad de su valor desde 2020. Un escenario crítico para Japón supone superar los 160 yenes por dólar debido a los drásticos aumentos en los precios de los combustibles y los alimentos.



¿Cuál es el escenario más probable?

El Banco de Japón es un referente en el ámbito de las intervenciones cambiarias, ya que incluso una intervención verbal del banco puede hacer bajar el tipo de cambio varios yenes en cuestión de minutos. El Banco de Japón posee las mayores reservas de divisas del mundo y no dudará en utilizarlas.

Cualquier ataque especulativo contra el yen está condenado al fracaso. Sin embargo, el Banco de Japón no puede mantener el tipo de interés del yen tan alto con unos tipos de interés tan bajos. Tarde o temprano, se verán obligado a subir los tipos de interés.



El mercado actualmente prevé una subida de los tipos de interés del Banco de Japón de entre el 0,75% y el ​​1% para marzo del próximo año. Al mismo tiempo, se espera que la Reserva Federal recorte los tipos en más del 1,5%. Esto supone una reducción del diferencial de tipos de interés del 3,5% a incluso el 1%. Esta cantidad es insuficiente para compensar a los inversores por los costes de transacción y el riesgo. Este escenario provocará cierres masivos de posiciones y una apreciación significativa del yen.

Cotización del dólar-yen japonés

Fuente : Plataforma de XTB