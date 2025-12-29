Resumen diario: Caen los mercados y colapsan los metales preciosos

Los mercados de Estados Unidos inician la semana con sentimiento negativo, y los principales índices registran caídas. El Nasdaq 100 lidera los descensos, con contratos bajando más de 0,6%. Movimientos similares se observan en el Russell 2000. El S&P 500 y el Dow Jones muestran un desempeño algo mejor, con caídas ligeramente superiores al 0,4%.

Se aprecia un deterioro marcado del apetito por riesgo, especialmente hacia las grandes tecnológicas. Nvidia y Palantir caen alrededor de 1,5%, mientras que Tesla retrocede más de 2%.

En EE. UU., el dato de ventas de viviendas pendientes superó ampliamente las expectativas, con un alza mensual de 3,3%, frente al 1% esperado. La sobreoferta y los precios aún no ajustados a las condiciones del mercado comienzan a sentirse también del lado de los vendedores.

La sesión fue mixta en Europa. Durante la jornada, los índices retrocedieron levemente y cerraron cerca de los niveles de apertura; sin embargo, tras el cierre, los contratos avanzaron. Los mayores avances se observan en el AEX (Países Bajos), con un alza superior a 0,6%. El IBEX 35 (España) y el DAX (Alemania) suben más de 0,2%. El EuroStoxx 50, FTSE 100 y CAC 40 limitan las alzas a algo más de 0,1%. Las caídas persistieron en Italia, donde el FTSE MIB retrocede 0,2%.

Bajo la presión de un nuevo —y efímero— episodio de supuestas negociaciones de paz en Ucrania, las empresas europeas de defensa registraron descensos significativos. Rheinmetall cayó casi 1% y Leonardo cerca de 2%. Horas después del cierre, la diplomacia rusa anunció un ataque fallido contra una de las residencias del presidente ruso, lo que, según representantes de la Federación Rusa, constituye otro argumento para alejarse de las negociaciones.

Una nueva ola de tensiones en Medio Oriente respalda los precios del petróleo. Arabia Saudita, el mayor productor mundial, volvió a incrementar su involucramiento en el conflicto de Yemen. El crudo sube alrededor de 2%.

La Administración de Información Energética (EIA) publicó su informe de inventarios de gas natural. Las existencias aumentaron, pero menos de lo esperado, lo que impulsó al gas natural con un alza cercana a 3%. El informe de inventarios de petróleo debía publicarse hoy, pero fue postergado.

Los precios del cacao suben más de 5%, tras entregas de materias primas agrícolas más débiles de lo previsto en los puertos de Costa de Marfil.

Se registran fuertes caídas en el mercado de metales preciosos. El paladio lidera los descensos con -16%, seguido por platino (-13%), plata (-9%) y oro (-4,5%). El cierre de posiciones especulativas en un contexto de sobrecompra extrema y baja liquidez coincidió con el anuncio de mayores requerimientos de margen por parte de CME Group.

En el mercado cambiario, se observa un fortalecimiento moderado pero generalizado del dólar estadounidense y del yen japonés. En contraste, el dólar neozelandés, el baht tailandés y el forinto húngaro muestran un desempeño débil.