¿Ganará impulso el repunte de Wall Street? 🗽

Según los datos de FactSet, la temporada de resultados del segundo trimestre confirma la muy sólida situación fundamental de las mayores empresas estadounidenses. Las sorpresas positivas han sido generalizadas tanto en beneficios como en ingresos, mientras que el crecimiento del BPA ha superado ampliamente las expectativas existentes antes del inicio de la temporada de resultados. Al mismo tiempo, la valoración del S&P 500 sigue siendo elevada, lo que significa que nuevas subidas del índice dependerán cada vez más de que las compañías mantengan un fuerte crecimiento de los beneficios. Los sólidos fundamentales tienen un precio, aunque en esta fase no consideramos que la valoración actual sea especialmente exigente.

Con el 88% de las compañías del S&P 500 habiendo presentado ya sus resultados, el 86% ha superado las expectativas de BPA, mientras que el 76% ha registrado unos ingresos por encima del consenso. Esto demuestra que las sorpresas positivas no se limitan al control de costes, sino que también son visibles por el lado de los ingresos.

La tasa de crecimiento de los beneficios del S&P 500 en el segundo trimestre se sitúa actualmente en el 50,4% interanual. Si este ritmo se mantiene hasta el final de la temporada de resultados, sería el mayor crecimiento de los beneficios desde el segundo trimestre de 2021, cuando alcanzó el 91,6%.

La magnitud de la mejora frente a las expectativas anteriores es excepcionalmente elevada. Tan recientemente como el 30 de junio, el mercado esperaba un crecimiento de los beneficios del 23,1% interanual, frente al 50,4% actual: más del doble de la estimación inicial.

Es importante destacar que la mejora es generalizada. Los 11 sectores del S&P 500 están registrando ahora unos beneficios superiores a los previstos a finales de junio, impulsados por sorpresas positivas en los resultados y por revisiones al alza de las estimaciones de BPA.

El PER (P/E) a futuro del S&P 500 se sitúa en torno a 20 veces, frente a una media de cinco años de 19,9 veces y una media de diez años de 19 veces. Por tanto, el mercado no está barato, pero, dado el ritmo actual de crecimiento de los beneficios, la elevada valoración cuenta con un respaldo fundamental mucho mayor que si la subida del índice estuviera impulsada principalmente por una expansión de múltiplos.

Récord tras récord: Amazon respalda a Wall Street

Los beneficios empresariales siguen siendo un sólido argumento fundamental a favor del mercado de renta variable estadounidense, aunque una parte del impresionante crecimiento de los beneficios refleja los resultados excepcionalmente sólidos de las mayores compañías. En tan solo una semana, la tasa de crecimiento de los beneficios del S&P 500 pasó del 38% al 47,4% interanual, mientras que ocho sectores ya están registrando un crecimiento de los beneficios de dos dígitos. Es importante destacar que, incluso excluyendo a los dos principales contribuyentes, el crecimiento de los beneficios del conjunto del índice sigue siendo muy sólido.

Los beneficios del S&P 500 están creciendo actualmente un 47,4% interanual, frente al 38% de hace tan solo una semana. Si este ritmo se mantiene, representaría el mayor crecimiento desde el segundo trimestre de 2021.

Excluyendo a Alphabet y Amazon, el crecimiento de los beneficios del S&P 500 descendería del 47,4% al 28,8% interanual . Aun así, se trataría de un resultado muy sólido, que marcaría el segundo trimestre consecutivo con un crecimiento de los beneficios superior al 20% y el séptimo trimestre consecutivo de crecimiento de dos dígitos.

Hasta ocho sectores del S&P 500 están registrando un crecimiento de los beneficios de dos dígitos. Energía (+135,3% interanual), Servicios de Comunicación (+109,8%), Consumo Discrecional (+90,7%) y Tecnología de la Información (+69,4%) lideran las subidas.

Amazon fue el principal contribuyente a la mejora de los beneficios agregados durante la última semana. La compañía presentó un BPA de 5,75 dólares, frente a los 1,82 dólares esperados, y explicó el 76% del incremento de los beneficios agregados del S&P 500 durante este periodo.

El elevado BPA de Amazon se vio impulsado significativamente por 53.400 millones de dólares de otros ingresos antes de impuestos, relacionados principalmente con su inversión en Anthropic. Esto significa que una parte del espectacular crecimiento de los beneficios del índice no refleja directamente una mejora de los resultados operativos subyacentes.

Amazon es ahora el segundo mayor contribuyente al crecimiento de los beneficios del S&P 500, solo por detrás de Alphabet. Los resultados de Alphabet también se vieron respaldados de forma significativa por las ganancias de valoración de sus inversiones en acciones.

Fuente: FactSet

Un grupo reducido de compañías impulsa la media

Las compañías del S&P 500 con una mayor exposición a los mercados internacionales están obteniendo resultados significativamente mejores durante esta temporada de resultados que aquellas centradas principalmente en el mercado estadounidense. Esto resulta especialmente destacable dado el dólar estadounidense relativamente fuerte, que, en teoría, debería reducir el valor de los ingresos y beneficios obtenidos en el extranjero al convertirlos a dólares. Sin embargo, los datos muestran que la parte del índice con mayor exposición internacional sigue registrando un crecimiento muy sólido tanto de los beneficios como de los ingresos.

Las compañías que generan más del 50% de sus ventas fuera de EE. UU. están registrando un crecimiento de los beneficios del 74,7% interanual, frente al 35,5% de aquellas que generan la mayor parte de sus ingresos en el mercado doméstico. La cifra correspondiente al conjunto del S&P 500 es del 47,4%.

Se observa una ventaja similar en los ingresos. Las ventas de las compañías con mayor exposición internacional están creciendo un 20,5% interanual, frente al 12,0% de las compañías centradas en el mercado doméstico y al 14,1% del conjunto del S&P 500.

Hasta ahora, la fortaleza del dólar estadounidense no se ha traducido en unos resultados agregados más débiles para las compañías estadounidenses con exposición global. Esto sugiere que el crecimiento subyacente de sus negocios ha sido lo suficientemente sólido como para compensar el potencial efecto negativo de las divisas.

No obstante, una parte considerable de este mejor comportamiento está impulsada por las compañías de mayor tamaño. Alphabet, Exxon Mobil y Chevron se encuentran entre los cinco principales contribuyentes tanto al crecimiento de los beneficios como al de los ingresos dentro del grupo de compañías con mayor exposición internacional.

Excluyendo a Alphabet, Exxon Mobil y Chevron , el crecimiento de los beneficios de las compañías con exposición internacional se reduciría del 74,7% al 27,5%, mientras que el crecimiento de los ingresos descendería del 20,5% al 16,0%.

Por tanto, los datos apuntan a dos tendencias simultáneas: las compañías del S&P 500 con exposición global siguen mostrando unos fundamentales sólidos, pero su excepcional crecimiento de los beneficios está fuertemente concentrado en un reducido grupo de grandes compañías. El descenso mucho menor del crecimiento de los ingresos al excluir estas compañías sugiere que la fortaleza de las ventas está más ampliamente distribuida que la del crecimiento de los beneficios.

Cotización del S&P 500

El S&P 500 cotiza cerca de sus máximos históricos, pero ha tenido dificultades para superar el nivel de 7.800 puntos en las últimas sesiones. El índice se encuentra actualmente alrededor de un 10% por encima de su media móvil exponencial de 200 días (EMA200), mientras que importantes reacciones recientes de precios indican un posible soporte en la zona de 7.250 a 7.350 puntos.

Fuente: xStation5