Gráfico del día: El oro frena las caídas tras una semana de desplome🟡

Conclusiones clave La continua caída del oro encuentra un respiro hoy después de retroceder un 8,8% en la semana

Ha roto soportes clave (Fibonacci) y el nivel de 4.000 $ aparece como próximo objetivo psicológico

La presión bajista viene principalmente de tipos de interés altos en EE. UU. y menor atractivo del oro

El conflicto geopolítico y una inflación subyacente más débil han frenado parcialmente nuevas caídas

El oro detuvo hoy su racha de fuertes caídas, que había llevado al precio del metal a retroceder un 8,8% en la semana. Los futuros rompieron varios niveles sólidos de soporte y actualmente cotizan en sus mínimos desde noviembre de 2025, en torno a los 4.080 dólares por onza. Una recuperación del apetito por el riesgo ha retrasado una prueba del nivel psicológico de los 4.000 dólares, pero las perspectivas más restrictivas sobre los tipos de interés en Estados Unidos sugieren que la presión bajista sobre el metal precioso podría continuar. El oro sigue bajo una intensa presión vendedora, habiendo perforado una serie de niveles clave de soporte, incluidos los retrocesos de Fibonacci del 50% (4.670 $), 61,8% (4.500 $) y, más recientemente, el 78,6% (4.250 $). La ruptura agresiva de estas barreras ha llevado el precio hasta los 4.085,64 $, dejando al metal expuesto a una posible prueba del nivel psicológico de los 4.000 $. El indicador RSI ha caído hasta 26,1, lo que señala condiciones de mercado profundamente sobrevendidas. Fuente: xStation5 ¿Qué está impulsando hoy el precio del oro? Escalada del conflicto entre EE.UU. e Irán: Los nuevos ataques con misiles y drones en Oriente Medio han frustrado las expectativas de un alto el fuego. El petróleo ha frenado su subida (-2,6%) después de que EE. UU. anunciara la “conclusión” de su operación, que Donald Trump calificó como un “castigo por haber negociado durante demasiado tiempo”. Por su parte , Irán ha calificado el alto el fuego de “irrelevante” tras el reciente intercambio de fuego , lo que refuerza la visión de un conflicto prolongado e incierto. Esto, a su vez, alimenta expectativas más restrictivas sobre la política monetaria en EE. UU.

Política de la Fed y tipos de interés elevados: El dato de inflación (CPI) del 4,2% interanual ha consolidado las expectativas de que la Reserva Federal mantendrá los tipos de interés altos durante más tiempo . Dado que el oro no ofrece rentabilidad, este escenario reduce su atractivo, especialmente tras las recientes subidas que ya lo han llevado a niveles históricamente elevados.

Apoyo parcial de una inflación subyacente más suave:: Aunque la inflación general sorprendió al alza al volver por encima del 4%, la inflación subyacente mensual creció solo un 0,2% (2,9% interanual, en línea con lo previsto). Este dato algo más moderado ha dado cierto respiro a los metales preciosos, ayudando a frenar la tendencia bajista a corto plazo.

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