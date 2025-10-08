Hoy se publican las actas de la Fed

El repunte impulsado por el optimismo en torno a la IA está marcando la semana en la renta variable americana. Hoy se espera la publicación de las actas de la última reunión del Fed. El futuro del Euro stoxx 50 avanza un 0,15 %.

La negociación en la región Asia-Pacífico se mantiene moderada debido a los festivos nacionales en China y Corea del Sur. El sentimiento favorable a la renta variable tras la victoria de Sanae Takaichi como líder del PDL japonés también se está desvaneciendo. Por su parte, el Nikkei 225 retrocede 4 décimas.

Informes económicos

El Banco de la Reserva de Nueva Zelanda recortó inesperadamente los tipos de interés en 50 puntos básicos, hasta el 2,5 % (consenso de Bloomberg: -25 puntos básicos). La decisión fue unánime y el banco se mostró abierto a nuevos recortes. Según el Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ), la débil actividad económica podría verse aún más lastrada por la cautela del consumidor, lo que también debería contribuir a que la inflación se acerque al punto medio del rango objetivo del 1-3%. El dólar neozelandés es la moneda más débil del G10 hoy.

El superávit por cuenta corriente de Japón superó las expectativas, alcanzando los 3,776 billones de yenes (consenso de Bloomberg: 3,55 billones, anterior: 2,684 billones).

En el mercado cambiario, el dólar neozelandés se encuentra bajo una fuerte presión vendedora tras la postura moderada del RBNZ (NZD/USD: -1%, EUR/NZD: +0,65%). El índice del dólar estadounidense sube por tercera sesión consecutiva (+0,3%, hasta 98,63), alcanzando su nivel más alto desde el 22 de agosto. La libra, el franco y el yen (su nivel más débil desde febrero) han caído aproximadamente un 0,3% frente al dólar. El EUR/USD cae un 0,34% hasta 1,1616.

Otros mercados

El oro supera los 4.000 dólares por onza por primera vez en la historia (+1,3%) en medio del cierre del gobierno estadounidense. El repunte también se extiende a otros metales preciosos: la plata sube un 2,3% hasta los 48,90 dólares por onza, mientras que el platino y el paladio suben un 2,2% cada uno.

El crudo Brent y el WTI aumentan un 0,3% su cotización, mientras que el gas natural cae un 0,9%. Las criptomonedas siguen bajando. El Bitcoin cae un 0,5% hasta los 121.620 dólares, el Ethereum baja un 1,3% hasta los 4.432 dólares, y otras altcoins importantes también están en números rojos, como Solana (-1,9%), Dogecoin (-1,8%) y Polygon (-1,6%).