Indra arranca el mes cayendo un 4,6% en bolsa

(-4,6%) debido a que volverá a realizar una valoración de EM&E (la división de defensa electrónica de la propia compañía) después de que los consejeros independientes del consejo de administración lo solicitaran.

Los independientes han pedido una nueva valoración de EM&E principalmente por dudas sobre el precio, el impacto futuro del negocio y los conflictos de interés que rodean la operación. Consideran que es preferible asumir ahora el coste adicional de otra ‘due diligence’ a arriesgarse a pagar una cifra excesiva en una transacción tan sensible.

Detalles de la nueva valoración de EM&E

Los independientes quieren incorporar las cuentas cerradas de 2025 y auditorías actualizadas de Indra y EM&E, para que la ecuación de canje y el precio se basen en información financiera más reciente y revisada externamente. Les preocupa que un eventual acuerdo de paz o desescalada en Ucrania pueda afectar de forma relevante el valor futuro del negocio de defensa, y quieren que ese escenario se tenga en cuenta en la valoración. La clave gira en torno a los temores de pagar un precio “desorbitado” frente a valoraciones previas (cifras superiores a 2.000 millones), en un contexto en el que los vendedores son a la vez accionistas y administradores relevantes de Indra.

Algunos consejeros han denunciado internamente una fuerte presión para acelerar la fusión, y la nueva valoración también funciona como “freno” para ganar tiempo y reducir el riesgo de que se apruebe una operación cuestionada por minoritarios y por parte del propio consejo.

Cotización de Indra

Gráfica de Indra con velas de 30 minutos

En este escenario de incertidumbre, las acciones de Indra corrigen un 4,6% intradía, mientras que en el conjunto del 2025 la cotizada del sector defensa se apunta un ascenso bursátil del 148%.

¿Cómo comprar acciones de Indra?

