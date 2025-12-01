¿Por qué las acciones de Fluidra se hunden casi un 3%?

Las acciones de Fluidra bajan un 2,6% en el inicio de sesión, pero esto no es debido a ningún anuncio o noticia negativa por parte del grupo de soluciones para piscinas. La razón de su corrección es el descuento de su dividendo, ya que su fecha ex-dividendo se fijó para esta primera jornada del mes de diciembre, y la entrega del mismo está prevista para el próximo miércoles 3 de diciembre.

El importe total del divideno abonado por Fluidra con cargo a los resultados del 2024 asciende a los 0,6 euros brutos por acción. Esta retribución se distribuye en 2 pagos equitativos, de 30 céntimos por acción el pasado 2 de julio, y los 30 céntimos a los que tendrán acceso los accionistas de Fluidra que tengan el valor en cartera antes de la fecha de hoy.

La rentabilidad por dividendo de Fluidra es del 1,2% (precio de cierre del viernes) por lo que el descenso de hoy (-2,6%) es mayor que la rentabilidad aportada. La diferencia se justifica con la corrección generalizada de las acciones y criptomonedas durante este inicio de mes.

Cotización de Fluidra

Fuente : Plataforma de XTB

Gráfica de Fluidra con velas de 30 minutos

Las acciones de Fluidra retroceden un 2,6% intradía en su fecha exdividendo, mientras que en el conjunto del 2025 ofrece un desempeño bursátil plano.

¿Cómo comprar acciones de Fluidra?

