¿Por qué las acciones de Fluidra se hunden casi un 3%?

Las acciones de Fluidra bajan un 2,6% en el inicio de sesión, pero esto no es debido a ningún anuncio o noticia negativa por parte del grupo de soluciones para piscinas. La razón de su corrección es el descuento de su dividendo, ya que su fecha ex-dividendo se fijó para esta primera jornada del mes de diciembre, y la entrega del mismo está prevista para el próximo miércoles 3 de diciembre.
El importe total del divideno abonado por Fluidra con cargo a los resultados del 2024 asciende a los 0,6 euros brutos por acción. Esta retribución se distribuye en 2 pagos equitativos, de 30 céntimos por acción el pasado 2 de julio, y los 30 céntimos a los que tendrán acceso los accionistas de Fluidra que tengan el valor en cartera antes de la fecha de hoy.
La rentabilidad por dividendo de Fluidra es del 1,2% (precio de cierre del viernes) por lo que el descenso de hoy (-2,6%) es mayor que la rentabilidad aportada. La diferencia se justifica con la corrección generalizada de las acciones y criptomonedas durante este inicio de mes.
Cotización de Fluidra
- Fuente : Plataforma de XTB
- Gráfica de Fluidra con velas de 30 minutos
Las acciones de Fluidra retroceden un 2,6% intradía en su fecha exdividendo, mientras que en el conjunto del 2025 ofrece un desempeño bursátil plano.
¿Cómo comprar acciones de Fluidra?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Fluidra (FDR.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
