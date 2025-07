Informe de materias primas: Los precios del petróleo se mantienen estables

Petróleo Se espera que la reunión de la OPEP+ de la próxima semana dé como resultado la decisión de aumentar la producción de petróleo en aproximadamente 550.000 barriles por día (bpd) en septiembre, lo que marca el segundo aumento mensual consecutivo y deshace de forma efectiva los recortes voluntarios de producción de 2,2 millones de bpd. A pesar de estos aumentos previstos, los precios se mantienen relativamente altos, impulsados en gran medida por la fuerte demanda estacional. Si bien Arabia Saudita ya ha aumentado la producción en varios cientos de miles de bpd, las exportaciones se han mantenido estables debido a un aumento significativo del consumo interno durante el período vacacional de verano. La decisión de Arabia Saudita de aumentar los precios de exportación para los compradores asiáticos por segundo mes consecutivo subraya la alta demanda. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil

Donald Trump ha indicado su intención de acelerar el plazo para que Rusia entable conversaciones de paz sustanciales con Ucrania. Anteriormente sugirió un plazo de 50 días, con la posible imposición de aranceles secundarios del 100% como medida punitiva. Si bien en teoría son una herramienta potente, estos aranceles expondrían a grandes economías como China, India y Turquía a un riesgo significativo. Los precios del petróleo se mantienen en consolidación, limitados por la media móvil de 200 períodos. Si bien los riesgos comerciales han disminuido en gran medida, los acuerdos vigentes aún podrían limitar el crecimiento económico mundial. Dados los aumentos de producción previstos por la OPEP+, los precios podrían retomar una trayectoria descendente en otoño, una vez que remita el aumento repentino de la demanda del verano. Oro Un acuerdo comercial recientemente concluido entre Estados Unidos y la Unión Europea ha reducido significativamente el riesgo desde la perspectiva del dólar estadounidense. Este fortalecimiento del dólar, su desempeño más sólido desde mayo, ha impactado negativamente los precios del oro, que han caído a un mínimo de 20 días. La Reserva Federal comienza su reunión de dos días. Si bien no se prevén cambios en la política monetaria, no se puede descartar por completo la posibilidad de dos votos en contra para un recorte de tasas. Incluso una discrepancia menor dentro de la Fed marcaría la primera vez en mucho tiempo, lo que podría debilitar la postura actual del presidente Powell y provocar una nueva debilidad del dólar estadounidense, lo que sería un apoyo para el oro. JP Morgan ha elevado su pronóstico del precio del oro para el cuarto trimestre a 3675 dólares por onza, debido a las fuertes compras del banco central y la incertidumbre geopolítica. A largo plazo, los precios del oro siguen viéndose respaldados por la preocupación por el crecimiento excepcionalmente rápido de la deuda estadounidense y un cambio generalizado en el uso del dólar como moneda de reserva, con un mayor enfoque en el oro. Gas Natural Un nuevo acuerdo comercial entre EE. UU. y la UE, según se informa, prevé importar 250 000 millones de dólares en materias primas energéticas, una cifra que parece extraordinariamente elevada. Reuters sugiere que el cumplimiento de dicha declaración requeriría una reducción de las compras de la UE a otras regiones del mundo y una concentración casi exclusiva de los exportadores estadounidenses en el mercado europeo. Según la EIA, las exportaciones totales de energía de EE. UU. a nivel mundial en 2024 ascendieron a 318 000 millones de dólares. Ese mismo año, los países de la UE importaron petróleo crudo, combustibles, GNL y carbón por valor de 76 000 millones de dólares (cálculos de Reuters basados en datos de Eurostat). Es fundamental destacar que estas operaciones de exportación e importación son gestionadas por empresas privadas, y no por el gobierno estadounidense ni la Comisión Europea. Países como Japón y Corea del Sur también han expresado un gran interés en importar energía estadounidense, lo que generalmente requeriría triplicar la capacidad de exportación actual de EE. UU. Actualmente, Estados Unidos es el principal proveedor de GNL y petróleo crudo a la UE, representando el 44% del mercado europeo de GNL y más del 15% de sus importaciones de petróleo. En teoría, Europa podría aumentar sus compras de GNL a EE. UU. en aproximadamente 50 000 millones de dólares si la oferta pudiera satisfacer esta demanda. Si bien la generación de electricidad estadounidense a partir de gas natural es mayor que la del año pasado, sigue siendo relativamente modesta en comparación con el impacto de la alta producción. El lunes, la producción de gas natural alcanzó los 108,6 bcfd (+4,1% intersemanal), mientras que la demanda se situó en 82,8 bcfd (+11,5% interanual). Las exportaciones de GNL fueron de 15,0 bcfd, casi un 2% más que la semana anterior. Las previsiones meteorológicas para la próxima semana indican temperaturas normales o ligeramente más bajas, con un retorno a temperaturas ligeramente más altas previsto en dos semanas. Sin embargo, la producción sigue siendo suficientemente alta como para que la acumulación de inventario siga siendo sustancial.

Los precios del gas natural se están consolidando tras las fuertes caídas de principios de la semana pasada. Las previsiones meteorológicas para la semana actual y las próximas indican temperaturas ligeramente más bajas que en semanas anteriores, lo que podría moderar el consumo. Fuente: NOAA Cacao Los precios del cacao iniciaron la semana en su nivel más alto en tres semanas, en medio de la preocupación por la desaceleración del ritmo de exportación desde Costa de Marfil. Las entregas a puerto durante toda la temporada ascendieron a 1,75 millones de toneladas, un mero aumento del 6,1 % en comparación con el mismo período del año anterior. Esta diferencia llegó al 35 % en septiembre. Sin embargo, los precios se han recuperado desde mediados de julio, tras los datos de demanda altamente negativos del segundo trimestre. Esta semana, la atención se centrará en los informes de resultados de empresas como Hershey y Mondelez, aunque otros resultados de empresas hasta la fecha han indicado continuos problemas de ventas debido a los altos precios. No obstante, los informes de mercado sugieren que las condiciones climáticas favorables de las últimas semanas son un buen augurio para la temporada principal, que comienza en octubre. Los precios del cacao están subiendo a sus máximos en tres semanas en medio de la preocupación por la oferta. Simultáneamente, los datos recientes de demanda no han sido alentadores.

